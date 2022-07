Das war die spannende XCO-Action beim World Cup in Lenzerheide

Für den vorletzten Stopp des diesjährigen Mercedes-Benz UCI MTB World Cups fand man sich am alpinen Schweizer Ferienort Lenzerheide ein - einem Ort, der für seine unerbittliche Strecke und unvergleichliche Fangemeinde bekannt ist. Die Menschenmassen säumten den Streckenrand, um die Action hautnah mitzuerleben und die Lokalmatadoren Jolanda Neff und Nino Schurter lautstark anzufeuern.

01 Alle XCO-Replays aus Lenzerheide

Alle Ergebnisse aus Lenzerheide und den aktuellen Stand in der Weltcup-Gesamtwertung findest du hier .

02 Evie Richards mit ihrem ersten Elite-Weltcupsieg

1 Min Damen XCO Finale – Lenzerheide Das spannende Finale im XCO-Rennen der Damen in Lenzerheide.

Auch wenn die junge Britin Evie Richards in Lenzerheide das begehrte Regenbogentrikot der Weltmeisterin überstreifen durfte, hatte sie noch kein Weltcuprennen in der Elite gewonnen. Das sollte sich an diesem Wochenende aber ändern. Unangefochten sprintete sie im Schweizer Alpenland zum Sieg und erweiterte so ihren Trophäenschrank um ein weiteres Gold.

Bis kurz vor Schluss auf Podiumsfahrt: Sina Frei © Bartek Wolinski/@wolisphoto Loana Lecomte sicherte sich wichtige Punkte für die Gesamtwertung © Bartek Wolinski/@wolisphoto Jenny Rissveds hier noch vor Evie Richards © Bartek Wolinski/@wolisphoto Rebecca McConnell macht Druck auf Sina Frei © Bartek Wolinski/@wolisphoto Große Enttäuschung für Sina Frei nach einem platten Hinterreifen © Bartek Wolinski/@wolisphoto McConnell auf Aufholjagd © Bartek Wolinski/@wolisphoto Evie Richards glänzt in Lenzerheide © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Zwei Runden vor Schluss attackierte Richards am Anstieg und ging an Sina Frei und Rebecca McConnell vorbei. McConnell gab alles, um die Lücke wieder zu schließen, schaffte es aber nicht. Richards überquerte die Ziellinie und brach völlig überwältigt vor Freude auf dem Boden zusammen, ganze 19 Sekunden vor der zweitplatzierten McConnell.

Richards konnte es kaum glauben: ihr erster Elite-Weltcupsieg © Bartek Wolinski/@wolisphoto

03 Henrique Avancini mit Boost aus dem Shorttrack-Rennen

Der Brasilianer hat nach eigener Aussage eine schlechte Saison hinter sich, aber an diesem Wochenende gab es deutliche Anzeichen dafür, dass Henrique Avancini wieder ganz der Alte ist. Am Freitag setzte er sich im Sprint gegen Mathias Flückiger durch und holte sich den Sieg am Shorttrack (XCC).

2 Min Herren XCC Finale – Lenzerheide Henrique Avancini holt sich den Sieg beim XCC-Rennen in Lenzerheide, am 3. September 2021.

Ein Sieg kann Wunder für das eigene Selbstvertrauen bewirken, und Avancini wirkte im Hauptrennen tatsächlich wie ausgewechselt. Er konnte sich in einer Gruppe von Fahrern an der Spitze des Sechs-Runden-Rennens halten und wurde erst in der letzten Runde schwächer, als das Tempo vorne erhöht wurde. Am Ende kam er als hervorragender Sechster ins Ziel und der Brasilianer reist nun mit neu gewonnenem Optimismus zum Saisonfinale nach Snowshoe in ein paar Wochen.

Avancini gewinnt endlich wieder © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 Rissveds und Richards gaben am Shorttrack der Damen den Ton an

7 Min Lenzerheide XC short track recap The riders battled hard from start to finish at the XC short track races in Lenzerheide, Switzerland.

Zu Beginn des Shorttrack-Rennens (XCC) richteten sich alle Augen auf Sina Frei, die frischgebackene XCC-Weltmeisterin. Leider wurden ihre Hoffnungen früh zerstört, als sie sich in der ersten Runde mit einer anderen Fahrerin verhedderte. Jenny Rissveds und Loana Lecomte waren die meiste Zeit des Rennens an der Spitze, gefolgt von Jolanda Neff, Anne Tauber und Evie Richards.

Die Spitzengruppe © Bartek Wolinski/@wolisphoto Evie Richards mit dem Angriff © Bartek Wolinski/@wolisphoto Jenny Rissveds setzte sich gegen Richards durch und siegte © Bartek Wolinski/@wolisphoto Gegenseitiger Support und Respekt © Bartek Wolinski/@wolisphoto Richards und Rissveds nach dem Rennen © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Eine Runde vor Schluss setzten sich Rissveds, Neff und Richards an die Spitze, doch Neff konnte das Tempo nicht halten, als Richards im Anstieg attackierte. Im Finish ging Rissveds dann in einem Kraftakt an Richards vorbei und überquerte als Erste die Ziellinie und holte damit ihren zweiten XCC-Sieg, nur wenige Sekunden vor der Britin.

05 Victor Koretzkys Sieg in Albstadt war kein Zufall

Abgesehen vom Weltcup-Gesamtführenden Mathias Flückiger hat niemand eine konstantere Performance über die gesamte Saison abgeliefert als Victor Koretzky. Der Franzose startete mit einem Sieg in Albstadt (Deutschland) gleich bärenstark in die Saison und sorgte seither immer wieder für gute Platzierungen am Shorttrack. Bei den beiden großen Einzelrennen des Jahres zeigte Koretzky ebenfalls herausragende Leistungen. Auf den fünften Platz in Tokio folgte eine Bronzemedaille bei der WM.

Koretzky kann es mit jedem aufnehmen © Bartek Woliński/@wolisphoto

Als er in Lenzerheide ankam, wusste er, dass er sich in einer außergewöhnlichen Form befindet und beim Rennen in der Schweiz alles möglich ist. Ein dritter Platz beim XCC-Rennen gab ihm Selbstvertrauen und im Hauptrennen zeigte er eindrucksvoll, dass er der derzeit wohl stärkste Fahrer ist. In der letzten Runde kämpften er, Flückiger und Nino Schurter um den Sieg. Als zweifacher Weltcupsieger hat sich Koretzky den Titel als "einer der besten Rider des Sports" redlich verdient.

Die Siegerfaust: Koretzky im Ziel © Bartek Woliński/@wolisphoto

06 Wer ist der derzeit beste Schweizer?

Mathias Flückiger hat die Weltcup-Saison seines Lebens hinter sich (mit Siegen in Leogang und Les Gets) und war bis zur WM unangefochten die Nummer eins im Schweizer Team, vor Nino Schurter. Den WM-Sieg holte sich dann aber Schurter vor Flückiger - der Kampf zwischen den beiden ging bis zur letzten Sekunde des Rennens.

Flückiger brauchte für den Sieg im Gesamtweltcup ein gutes Resultat © Bartek Woliński/@wolisphoto

Und die Weltmeisterschaft ging nicht spurlos an den Akteuren vorbei: Flückiger zeigte sich auf Instagram unglücklich über Schurters Überholmanöver in Val di Sole . Das Hauptrennen am Sonntag in Lenzerheide wurde dadurch noch spannender, denn alle erwarteten sich ein weiteres heißes Duell um den Sieg. Aber es sollte nicht sein - für keinen der beiden - denn den Sieg eroberte schließlich Koretzky. Ein rennentscheidender Moment war, als die beiden Schweizer Jagd auf den Franzosen machten und Schurter zum Überholmanöver auf Flückiger ansetzte, dass alle den Atem stocken ließ.

Ständig im Duell-Modus: Flückiger und Schurter © Bartek Woliński/@wolisphoto Ständiger Führungswechsel zwischen Schurter und Flückiger © Bartek Woliński/@wolisphoto Schurter und Flückiger im Duell © Bartek Woliński/@wolisphoto

Schurter schaffte es schließlich, Flückiger in einer Kurve zu überholen, wobei Flückiger fast gegen einen Baum prallte - so eng war es (im Video darunter bei Minute 2:37). Schurter wurde dank seines riskanten Manövers Zweiter, und zum Glück gab es im Finish keine Probleme zwischen den beiden Schweizern.

4 Min Herren XCO Finish – Lenzerheide Das Recap vom spannenden Finale des XCO-Rennens des Herren in Lenzerheide.

07 Lecomte gewinnt Gesamtweltcup

Loana Lecomte konnte jedes XCO-Rennen 2021 für sich entscheiden © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Die Französin Loana Lecomte hat sich bereits ein Rennen vor Schluss frühzeitig den Titel im XCO-Gesamtweltcup sichern können. Ein wohlverdienter Titel für eine Riderin, die in diesem Jahr jedes einzelne XCO-Event bis zum Rennen in Lenzerheide dominierte. In der Schweiz reichte ihr zum Triumph im Gesamtklassement ein vierter Platz.

Erschöpfte Gesamtweltcup-Siegerin im Ziel: Loana Lecomte © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Im Ziel schien sich die 22-Jährige unwohl zu fühlen und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Seite. Und das, nachdem sie ihre Teilnahme an der WM wegen einer Magen-Darm-Erkrankung absagen musste. Schließlich reichte ihr der vierte Platz für den Gesamtweltcup-Sieg - eine herausragende Leistung für die Französin, die erst 2020 in die Elite aufgestiegen ist.

Der wohlverdiente Titel für die Französin © Bartek Wolinski/@wolisphoto

08 Pauline Ferrand-Prevot beendet Saison vorzeitig

Nach dem XCC-Rennen am Freitag kündigte Pauline Ferrand-Prevot in den sozialen Medien an, dass sie ihre Saisonpause vorzeitig beginnen und keine Rennen mehr fahren würde.

Pauline Ferrand-Prevot vor dem XCC-Rennen am Freitag © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Sie schrieb, dass sie sich sowohl mental als auch körperlich sehr müde fühlte. Außerdem sagte sie, dass ihr Körper sich nicht mehr erholen würde und deshalb beschloss sie, ihre Saison zu beenden, bevor sie ihrem Körper Schaden zufügt. Statt strapaziöser Rennaction gönnte sich die Französin Chips und ein erfrischendes Getränk, während ihre Kolleginnen auf der Strecke um den Sieg kämpften. Das beweist, dass selbst die größten XCO-Stars wissen, dass es auf lange Sicht immer besser ist, auf seinen Körper zu hören.