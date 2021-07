Das war das actionreiche XCO-Finale in Les Gets

Zum vierten Event des Mercedes-Benz UCI Cross-Country Mountainbike-Weltcup im französischen Les Gets kehrten die Fans endlich wieder in Scharen zurück an die Strecke. Bei wechselhaftem Wetter lieferten die Shorttrack- und Cross-Country-Rennen hochspannende Racing-Action. Du hast es verpasst? Kein Problem: Scrolle einfach nach unten und genieße die Highlights vom Wochenende!

Replays aus Les Gets

01 Effektive Attacken leben vom perfekten Timing

Beim Shorttrack-Rennen (XCC) der Damen war es Jenny Rissveds, die den Großteil des Rennens in Führung lag - die Schwedin machte vom Start weg gleich viel Druck. Die beiden Französinnen Pauline Ferrand-Prévot und Loana Lecomte blieben ihr aber dicht auf den Fersen, bevor ein kleiner Fehler in einer Kurve Lecomte aus dem Rhythmus brachte. Auch die Britin Evie Richards nahm die Verfolgung auf und gesellte sich zu den Spitzenfahrerinnen, doch dann hatte sie Pech im Steingarten, als sie die Kette plötzlich verlor: „Heute hatte ich überraschend einen mechanischen Defekt am Shorttrack. Ich bin enttäuscht, dass ich nichts in Ziel gekommen bin, aber das ist der Radrennsport und solche Dinge passieren manchmal einfach", sagte Richards nach dem Rennen.

Die Highlights vom Shorttrack gibt es im Video darunter:

XCC-Recap – Les Gets

An der Spitze ging es eng her, bis Rissveds zwei Runden vor Schluss eine Attacke startete. Der enorme Kraftaufwand kostete aber viel Energie und Rissveds hatte auf den Konter von Ferrand-Prévot in der letzten Runde keine Antwort mehr. Die Französin hatte das perfekte Timing und gewann schließlich vor heimischem Publikum am XCC-Track, während die müde Rissveds von der Schweizerin Sina Frei sogar noch auf den dritten Platz verwiesen wurde. Nach dem Rennen erklärte Ferrand-Prévot, dass sie der Gegenwind auf der Zielgeraden von einer früheren Attacke abgehalten hatte. Deshalb fuhr sie taktisch hinter der Schwedin nach, um sich ihre Kräfte bis zum Schlussanstieg aufzusparen.

Sieh hier, wie Ferrand-Prévot ihren Angriff perfekte getimt hat, um sich auf heimischem Boden den Sieg zu sichern:

XCC-Finale der Damen – Les Gets 2021

02 Comeback in Rekordzeit

Sowohl Tom Pidcock als auch Kate Courtney haben sich auf unglaubliche Weise von Verletzungen erholt, die in der Vergangenheit wohl für das Karriereende gesorgt hätten. Pidcock erlitt einen Schlüsselbeinbruch (an fünf Stellen), nachdem er beim Training in einen Unfall mit einem Auto verwickelt war. Nur eine Woche später war er schon wieder auf dem Rennrad unterwegs. Bei Courtney wurde kurz nach Nové Město ein gebrochener Arm diagnostiziert und nach der Zwangspause in Leogang fand man sie in Frankreich schon wieder an der Startlinie.

Die Grimasse von Courtney hatte wohl eher mit den Verhältnissen zu tun © Bartek Woliński/@wolisphoto Es war die pure Qual, aber Courtney kann zufrieden sein © Bartek Woliński/@wolisphoto

Beide lieferten am Shorttrack beeindruckende Performances! Ein Sturz von Pidcock verhinderte allerdings, dass er um den Sieg mitfuhr. Im Hauptrennen am Sonntag stand hinter seinem Namen ein DNF, aber das lag eher an den Bedingungen als an seiner Form. Courtney fuhr am Shorttrack auf den respektablen achten Platz und wurde 18. im Hauptrennen.

Ein nachdenklicher Tom Pidcock vor dem Start © Bartek Woliński/@wolisphoto Pidcock musste leider aufgeben © Bartek Woliński/@wolisphoto

03 Die Begeisterung der Menge war ansteckend

Nach fast zwei Jahren Pause durften endlich wieder Freunde, Familie und Fans an der Strecke sein und supporten. Selbs im strömenden Regen am Sonntag war die Begeisterung der französischen Zuschauer ungebrochen. Tatsächlich war der Lärm rund um die Strecke beim Hauptrennen sogar noch lauter - und die Rider liebten es!

Kuhglocken überall © Bartek Wolinski/@wolisphoto Endlich wieder Fans entlang der Strecke © Bartek Wolinski/@wolisphoto Gekommen um zu bleiben © Bartek Wolinski/@wolisphoto Anfeuerung und Extra-Motivation von den Fans © Bartek Wolinski/@wolisphoto Unvergleichliche Atmosphäre an der Strecke © Bartek Wolinski/@wolisphoto Die Fans wurden auch vom Regen nicht abgeschreckt © Bartek Wolinski/@wolisphoto

04 Wachablösung in der Schweiz?

Lange Zeit drehte sich bei den Schweizer Herren alles um Nino Schurter und Mathias Flückiger stand die meiste Zeit im Schatten des Ausnahmeathleten. In dieser Saison ist es aber anders und es ist Flückiger, der die Schlagzeilen macht. Wie schon in Leogang gelang dem 32-Jährigen auch in Les Gets ein perfektes Wochenende mit Siegen am Shorttrack und im Hauptrennen am Sonntag.

Mathias Flückiger ist in Les Gets nicht zu schlagen © Bartek Woliński/@wolisphoto

Flückiger kontrollierte das Rennen ab der zweiten Runde. Nach voller Attacke in einer Abfahrt konnte er eine Lücke zu Ondřej Cink aufreißen, der mit den nassen Streckenbedingungen weniger gut zurechtkam. Ab dann war es für den Schweizer eine Solofahrt ins Ziel, wobei er sich besser als alle anderen mit dem Kurs und dem Wetter zurechtfand. Flückiger gewinnt jetzt Rennen wie einst Schurter. Schurter wurde Fünfter und hatte im Ziel 1 Minute und 21 Sekunden Rückstand auf Flückiger.

Plitsch-platsch beim Start der Herren © Bartek Woliński/@wolisphoto Mathias Flückiger und Ondrej Cink im Duell der ersten Runde © Bartek Woliński/@wolisphoto Wer ist aktuell die Nr. 1 in der Schweiz? © Bartek Woliński/@wolisphoto Pidcock an der Spitze einer Dreiergruppe © Bartek Woliński/@wolisphoto Erst jubeln, dann Gesicht waschen: Flückiger im Ziel © Bartek Woliński/@wolisphoto

05 Rissveds und Richards kommen nach Stürzen zurück

Beim Start des Rennens der Damen setzte Regen ein, der es auf der Strecke rutschig und unberechenbar machte. Es war ein harter Kampf, wobei die meisten Fahrerinnen im Verlauf des Rennens mindestens einmal zu Boden gingen. Angeführt wurde das Feld von Lecomte, gefolgt von den Verfolgerinnen Ferrand-Prévot, Rissveds und Rebecca McConnell.

Konzentriert (und sauber) am Start: Jenny Rissveds © Bartek Wolinski/@wolisphoto Loana Lecomte auf Siegesfahrt © Bartek Wolinski/@wolisphoto Erkennbare Sturzanzeichen auf Rissveds Brust © Bartek Wolinski/@wolisphoto Richards ist an rutschige Cyclo-Cross-Bedingungen gewöhnt © Bartek Wolinski/@wolisphoto Ein schmerzhafter Kampf gegen die Elemente © Bartek Wolinski/@wolisphoto Unglaubliche vier Siege in Folge für Lecomte © Bartek Wolinski/@wolisphoto Erleichtert, dass das Rennen vorbei ist! © Bartek Wolinski/@wolisphoto Evie Richards freut sich über ihre bis dato beste Platzierung © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Rissveds rutschte von einer hölzernen Plattform im Wald ab, fiel über den Lenker und landete hart. Aber sie ließ sich von dem spektakulären Sturz nicht beirren und fuhr beharrlich weiter. Sie holte die verlorene Zeit immer weiter auf, überholte eine Konkurrentin nach der anderen und schob sich auf den zweiten Platz. Ferrand-Prévot lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lecomte, als sie auf einer Abfahrt stürzte und wertvolle Zeit und ihren Rhythmus verlor.

Nach dem Crash verlor Pauline Ferrand-Prévot ihren Rhythmus © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Richards konnte Kapital daraus schlagen und kämpfte sich trotz einiger Stürze an die Spitze heran. Während sie gerade dabei war, McConnell den dritten Platz streitig zu machen, fiel sie auf einer schlammigen Abfahrt über den Lenker. Sie sprang aber sofort wieder auf und fuhr weiter.

Richards liebt nasses Wetter © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Ihr unbändiger Wille bescherte ihr ein weiteres herausragendes Elite-Resultat - am Ende war es der fantastische dritte Platz. Während die meisten Fahrerinnen ausrutschten und Bekanntschaft mit dem Boden machten, fuhr Lecomte ein ruhiges und kontrolliertes Rennen und blieb eine der wenigen Fahrerinnen, die nicht stürzten. Mit ihrem Sieg hat sie unglaubliche vier Weltcup-Podestplätze in Folge errungen - auf heimischem Boden ist der Erfolg dann natürlich noch schöner.

06 Viele Stürze und noch mehr Schlamm

Einsetzender Regen verwandelte die Strecke in eine Schlamm-Rutsche © Bartek Wolinski/@wolisphoto Fast alle machten Bekanntschaft mit dem Boden © Bartek Wolinski/@wolisphoto Schlamm, Schlamm, überall Schlamm © Bartek Wolinski/@wolisphoto Das Rennen der Herren war ein wahres Schlamm-Festival © Bartek Wolinski/@wolisphoto Ein neuer Trend: das Schlamm-Trikot © Bartek Wolinski/@wolisphoto Teilweise mussten die Bikes getragen werden © Bartek Wolinski/@wolisphoto Stürze gab's wie Sand am Meer © Bartek Wolinski/@wolisphoto Unfreiwillige Rutscheinlage © Bartek Wolinski/@wolisphoto Manche Passagen in Les Gets waren unfassbar © Bartek Wolinski/@wolisphoto Lars Forster im Schlamm-Outfit © Bartek Wolinski/@wolisphoto Strahlt durch die Schlammpackung: Lars Forster © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Sowohl das Damen- als auch das Herren-Cross-Country-Rennen fanden bei Dauerregen statt. Wie zu erwarten, verschlechterten sich die Streckenbedingungen schnell, so dass einige Teile der Strecke nicht mehr befahrbar waren, da der Regen den Dirt in klebrigen Schlamm verwandelte. Der Grip wurde zu einem Problem und wenn die Reifenwahl eines Fahrers nicht korrekt war, waren ein Sturz oder ein Ausrutscher unvermeidlich. Auf den neu gebauten technischen Abschnitten der Strecke war es am besten, abzusteigen, da Linien, die im Trockenen machbar waren, im glitschigen Schlamm ein Ding der Unmöglichkeit wurden. Auch bei diesem Rennen kam niemand mit sauberen Klamotten durch - die Fahrer waren teilweise von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt.

Vorher © Bartek Wolinski/@wolisphoto Nachher © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Trotzdem haben das Wetter und die wechselnden Streckenbedingungen dem Rennen nichts von seinem Spektakel genommen. Bei solchen Bedingungen, wie sie in Les Gets herrschten, geht es um Willen und mentale Stärke und man muss sich einfach überwinden und der Aufgabe stellen.

07 Cink mit atemberaubender Performance

Der Tscheche befindet sich derzeit in der Form seines Lebens und ist neben Flückiger der herausragende Fahrer bei den Männern in dieser Saison, mit einem zweiten Platz (Leogang) und zwei vierten Plätzen (Albstadt und Nové Město). Cink ist schlicht und einfach der beste Mann im Feld der Herren, wenn es ums Bergauffahren geht und diese Fähigkeit hat ihn in dieser Saison konstant Zeit auf die Fahrer aufholen lassen. In Les Gets hat Cink das einmal mehr unter Beweis gestellt.

Ondrej Cink gibt Vollgas © Bartek Woliński/@wolisphoto

Obwohl er früh von Flückiger distanziert wurde, kämpfte Cink weiter und konnte bei Halbzeit des Rennens beim ersten langen Anstieg des Rennens seinen Rückstand von 28 Sekunden auf 18 Sekunden verkürzen. Schließlich konnte Cink Flückiger aber nicht mehr einholen und er wurde Zweiter. Für den Sieg hätte Cink noch mehr Runden benötigt und außerdem, wie er wahrscheinlich zugeben würde, gehört das Bergabfahren auf technischen Abfahrten nicht zu seinen Stärken, so dass er dort Zeit auf Flückiger verlor. Wenn er diese Form aber beibehalten kann und auf den langen Anstiegen weiterhin so Gas gibt, ist der erste Weltcupsieg nicht mehr weit entfernt.

Für Vlad Dascălu war der Weg steinig (und schwer) © Bartek Woliński/@wolisphoto Lars Forster wurde Neunter © Bartek Woliński/@wolisphoto Ein siebter Platz für Simon Andreassen © Bartek Woliński/@wolisphoto Das Duell um Rang 3 zwischen Alan Hatherly und Jordan Sarrou © Bartek Woliński/@wolisphoto Sarrou Erster - Hatherly Vierter © Bartek Woliński/@wolisphoto

