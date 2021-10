Ein Jahr voller Highlights: Das war die UCI XCO World Cup-Saison 2021

Schnelle Performances, steile Climbs, technisch anspruchsvolle Tracks, gnadenlose Sprints und unerwartete Siege - Der Mercedes-Benz UCI MTB Cross-Country World Cup 2021 war eine unglaubliche Achterbahnfahrt der Gefühle und der sportlichen Erfolge. Sieben Runden voller Action sorgten dafür, dass die besten Mountainbiker aus Europa und der USA an ihre Grenzen kamen, während Hoffnungen zerstört wurden und Träume in Erfüllung gingen.

Wirf einen Blick auf alle Highlights jeder Runde und hol dir das World Cup-Feeling zurück ins Wohnzimmer!

1. Albstadt

Albstadt race recap

Das erste Rennen der Saison geht immer mit einer Menge Erwartungen einher; in diesem Jahr aber war das noch einmal ganz besonders der Fall. Zum einen stiegen einige neue Athleten und Athletinnen von der U23 in die Elite auf. Zum anderen lag das Ziel klar auf der Hand: Viele Punkte sammeln, um eine Chance auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio zu haben. Eine vielversprechende Mischung tat sich da auf und wir bekamen von Anfang an explosives Racing zu sehen.

Bei den Damen feierte U23-Weltmeisterin Loana Lecomte ein herausragendes Debüt. Auf einer Strecke mit vielen Climbs sicherte sich Lecomte eine frühe Führung, die sie das gesamte Rennen hinweg nicht mehr hergab. Mit einem bedeutenden Vorsprung auf ihre Landsfrau Pauline Ferrand-Prévot ging sie über die Ziellinie. Auf dem dritten Platz landete mit Haley Batten aus der USA ein weiterer Elite-Newbie auf dem Podium, der von der Vierten, Kate Courtney , enthusiastisch gefeiert wurde.

Taktische Meisterleistung von Koretzky © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Auch im Herrenrennen erlebten wir ein atemberaubendes Elite-Debüt: Tom Pidcock fand den Speed und arbeitete sich hervorragend von Platz elf auf Platz fünf vor - und das, obwohl sein Hinterrad nicht mehr wirklich mitspielen wollte. Am Ende des Rennens ging Victor Koretzky auf Angriff und überholte Nino Schurter kurz vor der Ziellinie, um sich seinen ersten World Cup-Sieg abzuholen.

2. Nové Město

Nové Město 2021: Die Highlights

Bekannt als klassischer XC-Track lieferte Nové Mêsto in Tschechien ein matschiges Rennen voller Rutschphasen, steiler Climbs und anspruchsvollem Wurzelwerk. Das Drama nahm also schon in der zweiten Runde der Saison seinen Lauf.

Haley Batten setzte sich ab © Bartek Wolinski

Bei den Damen standen eine Menge Crashes und Verletzungen auf dem Programm. Pauline Ferrand-Prévot rutschte im Short-Track-Rennen weg, während Kate Courtney im Hauptrennen hart stürzte und sich dabei ihre Hand brach - das Rennen beendete sie dennoch! Ein weiteres Mal setzte sich aber Lecomte früh ab, fuhr einen herausragenden Vorsprung heraus und ging als Erste über die Ziellinie. Um den zweiten Platz entbrannte ein harter Kampf, den am Ende Haley Batten für sich entschied, während die Australierin Rebecca McConnell Dritte wurde.

Pidcock fährt neben Mathieu Van der Poel in Nové Město © Bartek Woliński

Cyclocross-Athleten hatten auf den rutschigen Climbs des Tracks leichteres Spiel, womit Tom Pidcock und Mathieu van der Poel schon in den frühen Etappen um die Führung kämpften - bis Pidcock den Speed fand, sich an die Front setzte und seinen ersten World Cup-Sieg in der Elite einfuhr. Das gelang ihm mit dem größten Vorsprung, der auf dieser Strecke jemals eingefahren wurde.

3. Leogang

Leogang XCO: Die Highlights

In der dritten Runde verlegte sich die Action in die Alpen auf einen Track mit langen, offenen und steilen Climbs, garniert mit technisch anspruchsvollen und rutschigen Abfahrten. Wieder war es die scheinbar unaufhaltbare Loana Lecomte , die sich schon in der ersten Runde einen Polster auf das restliche Feld herausfuhr. Im Kampf um die restlichen Podiumsplatzierungen erwischte Jolanda Neff unglücklich einen Felsen, ihr gelang es aber am Ende noch, Platz vier zu holen. Jenny Rissveds beendete das Rennen auf Platz zwei, Laura Stigger auf Platz drei.

Laura Stigger in Leogang © Bartek Wolinski

Im Herrenrennen stand das Duell Mathias Flückiger vs. Ondřej Cink im Mittelpunkt. Die beiden lieferten sich ein Katz-und-Maus-Spiel bei höchstem Speed, das am Ende Flückiger für sich entschied. Der Neuseeländer Anton Cooper fuhr auf Sicherheit und holte sich mit dieser Herangehensweise Platz drei.

Eine besondere Erwähnung verdient Catherine Pendrel , die nur vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter eine starke Performance zeigte.

4. Les Gets

Les Gets XCO recap

Schlamm, Schlamm und noch mehr Schlamm und ein Feature in Les Gets , das einige Stärken der Rider klar bediente. Auch das Publikum war zurück und bereit, den Athletinnen und Athleten lautstark zuzujubeln. Besonders die Französin Loana Lecomte stand hier nach den ersten drei Saisonrennen im Mittelpunkt. Würde es ihr gelingen, ihre Siegesserie fortzusetzen?

Mit Vollgas über die Steine in Les Gets © Bartek Woliński

Ja, es sollte ihr gelingen, doch war das Ganze keine so klare Angelegenheit, wie in den Rennen zuvor. Pauline Ferrand-Prévot und Jenny Rissveds schafften es, Lecomte unter Druck zu setzen, auch wenn beide bei den rutschigen Bedingungen crashten und wichtiges Momentum verloren. Rissveds kam am Ende als Zweite ins Ziel, während Evie Richards mit Platz drei ihr bestes Karriere-Ergebnis holte und sich bei den "britischen" Bedingungen klar wohlfühlte.

Pidcock an der Spitze einer Dreiergruppe © Bartek Woliński/@wolisphoto

Flückiger setzte alles daran, seinem Ruf als regelmäßiger Anwärter auf einen Rennsieg gerecht zu werden. Das gelang ihm auch mit einer frühen Führung vor Ondřej Cink , die er auf einer immer matschiger werdenden Strecke verteidigen konnte. Obwohl Cink hart kämpfte, holte sich Flückiger den Sieg an einem perfekten Wochenende, wo er sowohl das XCC- als auch das XCO-Rennen für sich entschied, den Sieg. Der Franzose Jordan Sarrou rundete das Podium ab.

5. Val di Sole

XCC Recap

Zeit für die Weltmeisterschaft! Die Chance, das prestigeträchtige Regenbogen-Trikot zu gewinnen, sorgte für einen spannenden Kampf, auch wenn die Müdigkeit nach einigen anstrengenden Tagen bei den Olympischen Spielen noch in den Knochen steckte.

Eine Athletin, der die Müdigkeit nach der Teilnahme in Tokio nicht anzusehen war, war Evie Richards . Richards arbeitete sich langsam aber sicher sowohl im Feld als auch in der Gesamtwertung nach vorne. Mit jedem Wochenende wurde sie stärker und Val di Sole war das Rennen, bei dem das Unvermeidbare passierte: Sie holte sich ihren ersten Sieg in der Elite und krönte sich zur Weltmeisterin! Anna Terpstra heftete sich an ihre Fersen und sicherte sich Platz zwei, während sich Sina Frei bei einem dramatischen Sprint-Finish gegen Jolanda Neff durchsetzte und Platz drei holte.

Gold für Evie Richards aus Großbritannien © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Auch das Herrenrennen hatte jede Menge Dramatik zu bieten. Im gesamten Rennen lieferten sich Nino Schurter und Mathias Flückiger einen harten Kampf. Am Ende lief alles auf einen powervollen und verrückten Sprint hinaus, den Schurter für sich entschied. Er war zum neunten Mal Weltmeister! Victor Koretzky machte das Podium mit seinem dritten Platz vollständig.

6. Lenzerheide

Lenzerheide XCO recap

In der vorletzten Runde des Mercedes-Benz Cross-Country World Cups 2021 kam die Sonne heraus und die Schweizer Fans belebten die Hügel mit ihren lautstarken Gesängen und Jubelschreien.

Weltmeisterin Evie Richards beim ersten Weltcup-Sieg © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Evie Richards wirkte in ihrem neuen Regenbogen-Trikot selbstbewusst und frisch. Sie ließ alle Zweifler verstummen, nachdem sie sich mit einer wahren Hochgeschwindigkeits-Performance und 19 Sekunden Vorsprung den Sieg holte. Rebecca McConnell beendete das Rennen auf Platz zwei, Jenny Rissveds auf Platz drei.

Koretzky beim XCO-Race in Lenzerheide © Bartek Woliński/@wolisphoto

Die mittlerweile üblichen Verdächtigen rund um Koretzky , Flückiger und Schurter lieferten sich im Herrenrennen ein hartes Duell um Positionen und Punkte. Am Ende setzte sich Koretzky durch, dicht gefolgt von Schurter, der nach einem unglaublichem Überholmanöver Flückiger hinter sich ließ und auf Platz zwei fuhr.

7. Snowshoe

Snowshoe cross-country recap

Das Ende der Saison war zwar traurige Gewissheit, doch ging das Finale mit einem wahren Knaller über die Bühne! Trotz Müdigkeit gaben die Rider alles, um auf dem amerikanischen Track voller langer Abfahrten und steiler, explosiver Climbs zu bestehen.

Loana Lecomte hatte bereits vor dem Rennen genug Punkte auf dem Konto; die World Cup-Gesamtwertung gehörte ihr! Sie entschied sich dazu, das Finale auszulassen, genauso wie Emily Batty und Pauline Ferrand-Prévot .

Evie Richards fuhr beim XCC-Rennen mit einer kreativen Linienwahl zum Sieg - es sollte der erste in dieser Saison sein. Damit nahm sie Rissveds und Neff Punkte ab und rückte in der Gesamtwertung auf Platz drei vor. Im Hauptrennen entbrannte ein Duell der Superlative zwischen Richards und Rebecca McConnell . McConnell führt an einer Stelle, bevor ein Platten dafür sorgte, dass sie zurückfiel. Obwohl sie hart daran arbeitete und viele Konkurrentinnen hinter sich ließ, gelang es ihr nicht mehr, auf Richards aufzuschließen, und musste mit Platz zwei vorliebnehmen. Richards hingegen feierte ihr erstes perfektes Wochenende.

Der Amerikaner Christopher Blevins gewinnt überraschend in Snowshoe © Bartek Wolinski/@Wolisphoto

Bei den Herren entbrannte ein heftiges Duell zwischen Nino Schurter , Vlad Dascălu , Ondřej Cink und Christopher Blevins . Auch Victor Koretzky und Mathias Flückiger spielten einige Runden lang eine Rolle, bis ein Platten sie aus dem Spiel nahm. Dann, nur wenige Kurven vor Rennende, spielte Blevins seinen Trumpf aus. Er hatte sich im Laufe des Rennens genug Energiereserven gelassen, womit er Schurter attackierte und mit einem herausragenden Überholmanöver hinter sich ließ. Damit ist er der erste amerikanische World Cup-Sieger seit 1994.

Was für ein Rennen; was für ein Saisonende. Wir können es jetzt schon kaum mehr erwarten, bis der Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup 2022 uns wieder mit einigen spannenden Rennen versorgt!