UCI XCO World Cup 2020: 7 prägende Geschichten der letzten Saison

Die UCI Cross-Country-Saison 2020 bestand aus einem intensiven Monat, in dem einige Rennen ausgetragen wurden. Sie fiel kurz aus, ließ aber an Spannung und Action nichts zu wünschen übrig.

Wirf einen Blick auf die Highlights der Doppelrunde in Nové Město (Tschechien) und der Weltmeisterschaft in Leogang. Diese Geschichten haben die Saison 2020 geprägt - und wir ziehen die richtigen Schlüsse daraus!

ist unter den Cross-Country-Damen mittlerweile zur Legende geworden. Sie startete mit einem ersten und zweiten Platz bei den XCO-Rennen in Nové Město in die Saison, während sie ihre Dominanz bei der Weltmeisterschaft in Leogang voll ausspielte und sich ihren dritten Titel sicherte. Fügen wir dem noch die exzellenten Erfolge der Saison 2019 hinzu, in der sie die Weltmeisterschaft in Mont-Sainte-Anne und zwei WC-Siege in Val di Sole und Snowshoe geholt hat, dann wird klar, warum sie auch heuer wieder die absolute Top-Favoritin ist.

kam in einigen Saisons dem Sieg denkbar nahe. Erfolge im Cross-Country-Short-Track (XCC) konnte er jedoch nicht auf die XCO-Rennen umlegen. Doch 2020 kam dann der Umschwung, als ihm beim zweiten Rennen in Nové Město endlich das gelang, woran er so lange gearbeitet hatte. Strategisch war er den anderen voraus und wagte spät im Rennen den entscheidenden Angriff, um einen Sprint zur Ziellinie anzuführen. Nachdem der XCO-Sieg nun endlich gelungen ist, kann Avancini voller Selbstvertrauen in die kommende Saison gehen.

(24) siegte beim XCC-Rennen, was für ihn wiederum eine ganz besondere Bedeutung hatte: Er steigert damit die Popularität des Mountainbikings in Lateinamerika.

(24) war 2020 schon im zweiten Jahr in der Elite unterwegs. Auch er legte eine beeindruckende Konstanz an den Tag und kann mit seinem zweiten und seinem dritten Platz bei den beiden Rennen in Tschechien mehr als nur zufrieden sein.