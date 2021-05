Der MTB-Weltcup steht vor der Tür und die XCO-Stars können es kaum erwarten

Jeder der genannten Namen zählt zum engsten Favoritenkreis auf den Sieg und damit auf das begehrte Trikot des Weltcup-Führenden nach dem Eröffnungsevent. Die Reise dorthin war aber nicht für alle gleich. Wenn wir an die letztjährige einzige Doppelveranstaltung in Nové Město denken, wünschen sich alle nichts mehr als eine normale Saison - aber noch ist man von einer Rückkehr zur Normalität weit entfernt.

Neue Virusvarianten, Reisebeschränkungen, unterbrochene Trainingslager und eingeschränkte Rennmöglichkeiten - all diese Dinge tragen ihren Teil dazu bei, dass die bevorstehende Saison definitiv einzigartig wird!

Cross-Country Highlights – Nové Město

Vorbereitung und Vorsaison

Was ist also passiert, seit sich die Athleten von der Saison 2020 frühzeitig verabschieden mussten? In der Off-Season geht es darum, Erfolgspläne zu schmieden, die Grundlagen zu schaffen und alles auf den Rennkalender des neuen Jahres auszurichten. Obwohl über der kommenden Saison nach wie vor ein Schleier der Ungewissheit hängt, fühlt sich dieses Jahr schon vertrauter an und es herrscht Optimismus, dass alle Stationen im Weltcup-Kalender stattfinden werden.

„Normalerweise beginnt der Weltcup im Mai, die Vorbereitungszeit war also bis jetzt einigermaßen normal. Es fühlt sich richtiger an", sagt Kate Courtney.

Kate Courtneys Zuhause als Geburtsstätte des modernen Mountainbikes

Ein großer Teil dieser Vorbereitung besteht aus Trainingslagern und Rennen im Vorfeld der Saison und genau diese Dinge standen für viele Fahrer in den vergangenen Wochen auch auf der gewohnten Tagesordnung.

„Ich bin sehr zufrieden mit den ersten Rennen, die wir gefahren sind, und wir hatten bereits zwei Trainingslager mit dem Team", erklärt der Weltmeister von 2020, Jordan Sarrou, der 2021 für Specialized fahren wird. „Die Wintervorbereitung war gut und ich bin zufrieden damit, wie sich meine Form von Woche zu Woche verbessert."

Auch Nino Schurter konnte den seltenen Luxus von Teamcamps und einem soliden Trainingswinter genießen. Neben einem Weihnachts- und Neujahrsurlaub, in denen er viel auf Langlauf- und Freerideskiern gestanden ist, konnte Schurter gleich drei Camps in Südafrika und zwei in der Toskana absolvieren.

Für die Britin Evie Richards und den Brasilianer Henrique Avancini gab es diese Möglichkeit nicht und sie mussten zu Hause trainieren. Avancini war mit strengen Einschränkungen konfrontiert und schaffte es glücklicherweise gerade noch rechtzeitig nach Europa, um sich auf den Weltcup noch richtig vorbereiten zu können.

Ganz ähnlich war es bei Richards, deren ursprüngliche Pläne, in Europa zu trainieren und Rennen zu fahren, ebenfalls durchkreuzt wurden. Beide Fahrer konnten jedoch bereits ihre ersten Siege des Jahres einfahren - das Trainingslager zu Hause hat sich also bezahlt gemacht!

Evie Richards (rechts außen) gewinnt das Super Cup Massi-Event in Banyoles © Adrian Moles/Red Bull Content Pool

Das mentale Spiel

Sich auf unvorhersehbare Schwierigkeiten einzustellen, aus Erfolgen die richtigen Schlüsse zu ziehen, komplizierte Umstände zu akzeptieren und aus all dem positive Energie zu schöpfen, ist unglaublich wichtig, um an der Startlinie bei Weltcuprennen um den Sieg mitfahren zu können.

In einer angenehmen Teamatmosphäre und mit beeindruckenden Ergebnissen dieses Jahr, reitet Laura Stigger derzeit auf einer Welle der Positivität: „Die Stimmung im Team ist toll und ich fühle mich schon sehr wohl. Rennen zu gewinnen ist eine super gute Motivation und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, wieder in den Weltcup zu starten."

Ihr neuer Teamkollege bei Specialized, Jordan Sarrou, profitiert ebenfalls davon, in einem neuen Team zu sein: „Wenn man eine gute Atmosphäre um sich spürt, kann das die Leistung enorm pushen. Dann stellt man sich keine Fragen im Kopf - das ist sehr wichtig für mich."

Laura Stigger und Jordan Sarrou konnten in Südafrika trainieren © Michal Cerveny/Specialized Global Sports/Red Bull Content Pool

Für Courtney waren der Weltcup und die WM 2020 mental unglaublich hart, aber sie konzentriert sich lieber auf die positiven Seiten: „Ich komme als Außenseiterin immer gut zurecht und nach dieser Pause fühle ich mich noch ein bisschen mehr wie eine Außenseiterin. Ich spüre diese seltsame Mischung aus Selbstvertrauen und geringer Erwartung an mich selbst, was aus mir die beste Leistung herauskitzelt."

Wenn man um den Titel im Gesamtweltcup kämpft, ist Beständigkeit der Schlüssel zum Erfolg, aber, wie Avancini betont, es geht nicht nur darum, gute Beine zu haben: „Beständigkeit kommt nicht davon, dass man immer ein gutes Gefühl und eine gute Form hat, sondern davon, dass man in der Lage ist, abzuliefern, auch wenn die Beine einmal müde sind oder die Strecke nicht perfekt ist. Es hängt alles mit der persönlichen Einstellung zusammen."

Wenn es schwierig wird, kommt Avancini erst so richtig in Fahrt © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Was wir aus 2020 gelernt haben

Die Durchführung ungewöhnlicher Trainingsblöcke, der Umgang mit Ungewissheit, das Verständnis für effizientes Reisen und die Minimierung des mit all dem verbundenen Stresses waren einige der wichtigsten Lektionen für alle Fahrer im Jahr 2020. Aber was ist mit den persönlichen Lehren und Reflexionen?

Richards erklärt, dass die verrückte erste Elite-Saison, in der sie beide Weltcup Short Track-Rennen (XCC) gewinnen konnte, sie gelehrt hat, mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu haben und zufriedener mit ihren Leistungen zu sein.

Evie Richards spricht über ihren XCC-Sieg in Nové Město

Stigger, ebenfalls Elite-Debütantin 2020, meint: „Man muss bis zum Schluss ruhig bleiben - die Mädels sind bis zur letzten Sekunde schnell und man muss bis zur Ziellinie kämpfen. Das ist die vielleicht wichtigste Sache, die ich gelernt habe."

Für Courtney bestand die Lektion darin, Vertrauen in den Prozess zu haben und jedes Rennen mit Perspektive zu betrachten. Die Lektion hat sie von der amtierenden Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot gelernt, die nach einem müden Start im letzten Jahr später bei der WM dann absolut unantastbar war.

„Ich brauche definitiv ein paar Rennen, um meine Rennbeine wieder zu aktivieren, wie man letztes Jahr gesehen hat", sagt Courtney. Pauline Ferrand-Prévot ist zuversichtlich: „Für mich geht es darum, dass ich versuche, das gleiche Vertrauen in die Vorbereitung und den Leistungshöhepunkt zu haben."

Courtney bei der Saisonvorbereitung in Kalifornien © Emily Tidwell/Red Bull Content Pool

Avancini hat im letzten Jahr mit seinem Sieg im zweiten Rennen in Nové Město endlich spüren dürfen, wie es ist, zu gewinnen und endlich Nino Schurter in einem XCO-Rennen zu schlagen. Aber der Brasilianer kämpfte 2020 damit, seinen Rhythmus zu finden. „Die ersten Rennen im letzten Jahr liefen wirklich gut. Danach hatte ich zwischendurch viel Zeit zum Trainieren und als der Weltcup losging, war ich nicht so frisch, wie ich gerne sein wollte", sagt Schurter rückblickend.

Henrique Avancini gewinnt sein erstes XCO World Cup-Rennen in Nové Město

Teamwechsel

In der Nebensaison gab es jede Menge Transfers und Teamumstellungen, und mit diesen Veränderungen kommt auch eine neue Dynamik in den Rennzirkus. Cross-Country ist zwar eine Einzeldisziplin, aber das Team um jeden Fahrer ist enorm wichtig und mitverantwortlich für Erfolg und Niederlage.

Die Stimmung im neuen Team von Specialized Racing scheint schon jetzt sehr positiv zu sein. Besonders begeistert ist Stigger von ihrem neuen Setup und von der Tatsache, dass Sarrou ihr neuer Teamkollege ist: „In einem Team mit einem Weltmeister zu sein, ist eine große Ehre. Ich habe immer zu ihm aufgeschaut und jetzt stehe ich im selben Team an seiner Seite. Ich bin wirklich glücklich, Teil dieser Crew zu sein."

XCO Team-Wechsel 2021

Richards bleibt bei Trek Factory Racing und mit ihr gemeinsam die immer zu Scherzen aufgelegte Jolanda Neff, die, wie sie sagt, mit ihrer lustigen Persönlichkeit perfekt zu ihr passt. Ebenfalls ihrem Team treu geblieben sind Courtney und Schurter, die sich beide bei Scott Scram sehr wohl fühlen: „Ich denke, das letzte Jahr hat uns als Team wirklich zusammengeschweißt. Ich habe das Gefühl, dass wir diese familiäre Atmosphäre haben, nach der alle Teams streben", sagt Courtney.

Auch Avancini wird eine weitere Saison im gewohnten Trikot von Cannondale Factory Racing bestreiten, aber es gibt mit Simon Andreassen und Alan Hatherly zwei neue junge Gesichter im Team, die wild sind auf den Wettkampf. Maxime Marotte hat Cannondale währenddessen verlassen, um neue Wege zu gehen. „Das hat einen großen Einfluss", erklärt Avancini. „Ich bin nicht mehr der Youngster. Alan und Simon im Team zu haben, wird mir sehr helfen, meine Performance weiter zu verbessern."

Neue Ausrüstung für Simon Andreassen. © Jean-pierre Jacobs

Erwartungen für 2021

Die Saisonvorbereitung ist so gut wie abgeschlossen, die Lektionen sind gelernt und die Teams sortiert - es ist also alles angerichtet für die WM 2021, die am 7. Mai in der deutschen Stadt Albstadt beginnt. Aber mit welchen Erwartungen gehen die Teams eigentlich ins Rennen und wer sind die Top-Anwärter auf den Titel?

„Ich freue mich sehr auf die Rennen in Nové Město und Albstadt. Es ist das erste Rennen der neuen Saison und ich möchte beweisen, dass ich in Form bin. Ich will auf jeden Fall aufs Podium und werde alles geben für den Sieg", sagt Sarrou.

In Albstadt wird Sarrou das berühmte Regenbogentrikot überstreifen © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ein anderer Fahrer, den man immer auf der Rechnung haben muss und der sogar noch Größeres vorhat, ist Schurter: „Die ersten beiden Weltcup-Rennen sind wichtig, vor allem deswegen, weil später im Sommer in Tokio noch viel auf uns zukommt. Den Rekord von Julien Absalon habe ich auch immer im Hinterkopf und ich will dieses Jahr unbedingt zwei Rennen gewinnen, um ihn zu schlagen. Ich werde auch nicht jünger und die Leute denken sich sicher schon ‚Nino wird immer älter und schwächer', aber ich will beweisen, dass ich immer noch in Bestform bin."

Nino Schurter setzt sich nach wie vor große Ziele © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Bei Evie Richards deutet alles darauf hin, dass sie durch ihre außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten das Jahr 2021 zu einem Richards-Jahr machen könnte. Mit der ehemaligen britischen Downhillerin Katy Curd als neue Techniktrainerin an ihrer Seite, können wir davon ausgehen, dass sie ganz vorne mitfahren wird: „Früher kam ich zu den Weltcup-Rennen und hatte Angst. Dieses Jahr möchte ich mit dem Gedanken in die Rennen gehen, dass ich es schaffen kann. Das ist mein Ziel für diese Saison."

Keine Angst zu haben ist das erklärte Ziel von Evie Richards © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Bei Laura Stigger besteht kein Zweifel daran, dass sie nach ihrem herausragenden Doppel-Podium beim Elite-Debüt im letzten Jahr in Nové Město voll auf Weltcupsieg fahren wird.

„Es wäre toll, an die Leistung anzuknüpfen, die ich letztes Jahr in Nové Město zeigen konnte, oder noch besser. Ich möchte weiterhin Spaß haben auf dem Bike, Vollgas fahren und es einfach genießen, von tollen Leuten umgeben zu sein und Rennen fahren zu können."

UCI Location-Guide 2021

Auf dem Weg zum Weltcup-Auftakt in Albstadt gab es viele Hürden zu überwinden und die Reise war nicht für alle gleich - aber wenn die Athleten dann am Start stehen, haben sie alle nur ein Ziel vor Augen: das oberste Treppchen zu besteigen. Wer kann sich gegen den Rest des Feldes durchsetzen und den Sieg erobern? Finde es heraus und sei am 7. und 9. Mai mit Red Bull TV live dabei!