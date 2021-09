Bike-Festival beim Saisonfinale des XCO-World Cups in Snowshoe

Alles war angerichtet für ein fulminantes Weltcup-Finale 2021! Snowshoe in West Virginia, USA, war Schauplatz des letzten großen Rennens des Mercedes-Benz UCI Mountainbike Cross-Country-Weltcups 2021. Der Titel im Gesamtweltcup der Damen war bereits in der letzten Runde in Lenzerheide, Schweiz, vergeben worden, aber bei den Herren stand vor dem Startschuss am Shorttrack noch eine spannende Entscheidung an.

Alles war angerichtet für ein fulminantes Weltcup-Finale 2021! Snowshoe in West Virginia, USA, war Schauplatz des letzten großen Rennens des Mercedes-Benz UCI Mountainbike Cross-Country-Weltcups 2021. Der Titel im Gesamtweltcup der Damen war bereits in der letzten Runde in Lenzerheide, Schweiz, vergeben worden, aber bei den Herren stand vor dem Startschuss am Shorttrack noch eine spannende Entscheidung an.

Alles war angerichtet für ein fulminantes Weltcup-Finale 2021! Snowshoe in West Virginia, USA, war Schauplatz des letzten großen Rennens des Mercedes-Benz UCI Mountainbike Cross-Country-Weltcups 2021. Der Titel im Gesamtweltcup der Damen war bereits in der letzten Runde in Lenzerheide, Schweiz, vergeben worden, aber bei den Herren stand vor dem Startschuss am Shorttrack noch eine spannende Entscheidung an.