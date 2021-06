Umut Gültekin: Der Deutsche Meister in FIFA 21 im Interview

Meinen Titel habe ich nicht so stark feiern können, wie man es vielleicht vermutet. Es war eigentlich so, dass ich mein Spiel gewonnen habe und dann nur noch 15 Minuten in Leipzig war. Ich wusste, dass ich meinen letzten Zug nach Hause bekommen musste. (lacht) Für mich stand nämlich am Dienstag noch mein mündliches Abitur auf dem Plan, wofür ich noch einiges lernen und vorbereiten musste. Noch eine Nacht in Leipzig hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen. Aber auf dem Rückweg war ich natürlich mega happy!