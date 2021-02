Umut Gültekin: Das ist der eFootballer des Jahres 2020

PS4-Champion in Atlanta und eNationalspieler des DFB

Umuts Sieg bei der Wahl zum eFootballer des Jahres kam nicht von ungefähr. Der Schüler aus Hamburg verdiente sich die Auszeichnung mit bärenstarken Leistungen in seiner Premierensaison im Esport-Kosmos. Unter anderem wurde er PS4 Champion bei einem offiziellen Turnier der weltweiten Wettbewerbsserie von Publisher EA Sports in Atlanta, USA. Am Saisonende in FIFA 20 war Umut in der Rangliste bester deutscher Spieler.