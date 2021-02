Skate-Tour durch den Balkan: Madars Apse entdeckt in Osteuropa neue Spots

13 Tage lang in einem Van von Montenegro nach Albanien, durch Kosovo und weiter nach Nord Mazedonien, wo sie auf die lokale Skate-Community treffen. Dabei erkunden sie eine Vielzahl an bisher unbekannten Spots, die sie zu ihrem Spielplatz machen.

waren mit an Bord, um das Abenteuer in kreativen Bildern festzuhalten. Während der

Vladik Scholz, Tyler Surrey, Danny Leon und Barney Page skaten optische Täuschungen in 'Perception Is An Illusion'.

Wie war es, mit der Skate-Szene in Skopje in Verbindung zu treten?

Du hast einige der tausend Bunker gesehen, die Hoxha in ganz Albanien gebaut hat. Wie ist das Leben in dieser Region, nur 240 km von Italien entfernt?

Es wirkte nicht wirklich anders, als das Strandleben in Italien - tatsächlich ist in Albanien alles billiger. Die Region hat das Potenzial, eine gute Touristen-Destination zu werden.

Ich habe tatsächlich jedes Land genossen. Es gab eine Menge cooler Spots und interessante Sehenswürdigkeiten. Wir sind an den Strand in Budva (Montenegro) gegangen und ich erinnere mich daran, wie schön er war und wie wir uns alle darauf geeinigt haben, für eine Reunion Tour irgendwann zurückzukommen - aber mehr, um am Strand zu chillen, um ehrlich zu sein.

Wenn du alle Spots, an denen du geskatet bist, zusammen nimmst - wo hat es dir am besten gefallen?

Es sind so viele, ich sage aber Kalifornien, da ebendort das Skateboarden geboren wurde und dort ist auch der etablierte Level am höchsten. Es gibt coole Leute, großartige Filmemacher, perfekte Skate-Spots, generell großartiges Wetter und eine tolle Kultur.

Es ist großartig: Ich stehe, so oft ich kann, auf meinem Board, drehe die zweite Staffel von "Skate Tales" und einen neuen Part für "Element Skateboards" ab, der 2022 kommen wird. Momentan lebe ich in Portugal, besuche Lettland aber von Zeit zu Zeit.

Entdecke die versteckten Spots im Balkan mit Madars Apse

Der Balkan ist die am wenigsten bekannte, jedoch zugleich interessanteste Region Europas. Er umfasst abgelegene und wundervolle Landschaften, die sich von Rumänien weg in den Nordosten Montenegros bis nach Slowenien und Bulgarien ausdehnen.

Der Begriff "Balkan" erinnert an die Bilder des Untergangs von Jugoslawien in den 1990ern, durch den mit Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Kosovo neue souveräne Staaten entstanden sind, die neben Bulgarien, Rumänien, Albanien und Nord Mazedonien ihre ganz eigene Tradition verfolgen.

