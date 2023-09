Vali Hoell Blog: Andorra, Loudenvielle & Les Gets!

Next Stop war Les Gets. Da hatte ich noch einen guten Erfolg von letztem Jahr im Kopf. Aber am Ende hat's nicht für den Sieg gereicht, weil ich im Racerun einen Sturz hatte. In einer Kurve nach dem Start bin ich an so einem Pad hängengeblieben. Und dann hat's mich nochmal geschmissen. Das war ein Zeichen, dass ich's lockerer angehen sollte. Hat zwar nicht gereicht, aber trotzdem macht die Strecke mega Spaß. Auch wenn ich dieses Jahr zum ersten Mal nicht auf dem Podium stand, die Gesamtwertung sieht immer noch gut aus. Und stürzen gehört einfach dazu. Viele fragen, warum so volles Rohr, wenn Quali und Training schon so gut liefen (beide Male Platz eins). Aber ich kann nicht anders: Es gibt nur ein Gas: Vollgas! :)