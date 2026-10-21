VALORANTs neuer Agent Hush sorgt für frischen Wind im Meta

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

VALORANT erweitert das Roster an Agenten um eine neue Figur: Lerne Hush kennen, die 31. Agentin, die bei den VALORANT Champions 2026 in Shanghai vorgestellt wurde. Diese neue Duellantin bringt mit ihren telekinetischen Kräften und der präzisen Kontrolle über das Kampfgeschehen frischen Wind ins Spiel. Hier erfährst du, wie du ihre Fähigkeiten meistern und auf dem Server Eindruck hinterlassen kannst.

01 Wann ist Hush in VALORANT spielbar?

Hush wurde während des Grand Finals der VALORANT Champions 2026 in Shanghai vorgestellt und erscheint am 27. Oktober 2026 mit Akt VI der Saison 26 (in ausgewählten Regionen am 28. Oktober). Als neunte Duellantin im Kader und Agentin aus Guangdong, China, tauscht sie brutale Zerstörungskraft gegen chirurgische Präzision und Finesse ein. Sie ist außerdem die erste Agentin, die zusammen mit dem neuen Belohnungssystem „Agenten-Meisterschaft“ eingeführt wird.

Quotation Telekinese bot uns einen wirklich interessanten Spielraum, denn es geht nicht nur um rohe Kraft, sondern darum, wie man die Dinge um sich herum manipuliert. Nicholas Smith, Game Designer bei Riot Games

Der 31. Agent von VALORANT wird die Meta auf den Kopf stellen © Riot Games

Laut Smith war die Idee hinter der neuen Agentin herauszufinden, was Telekinese mechanisch in einem taktischen Shooter bedeuten könnte. Anstatt einfach nur ein Hilfsmittel zu werfen und das Ergebnis hinzunehmen, behält Hush auch nach dem Einsatz einer Fähigkeit die aktive Kontrolle. Spieler:innen, die sich die Zeit nehmen, ihre Umlenkungen in der Luft und ihre Flugbewegungen zu meistern, können dem gegnerischen Team immer einen Schritt voraus sein. Hier erfährst du, wie du mit dieser telekinetischen Duellantin dominieren kannst.

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02 Hushs Fähigkeiten erklärt

Hushs gesamtes Kit dreht sich darum, die Flugbahn ihrer Projektile zu manipulieren, Verteidiger zu verdrängen und explosive Angriffswege für ihr Team zu schaffen. Hier ist Hushs komplettes Loadout und wie du jedes Werkzeug effektiv einsetzt.

„Bei Hush ist das Werfen eines Hilfsgegenstands nicht unbedingt das Ende der Entscheidung. Du kannst ihn umlenken und je nach Situation anpassen. Das eröffnet viele Möglichkeiten, und wir gehen davon aus, dass verschiedene Spieler ganz unterschiedliche Wege finden werden, um dieselbe Situation anzugehen“, sagt Smith.

Telekinese (Passiv)

Hushs Passive ermöglicht es, aus der Distanz mit Objekten zu interagieren © Riot Games

Hushs passive Fähigkeit gewährt ihr eine deutlich vergrößerte Interaktionsreichweite. Indem du dein Fadenkreuz ausrichtest, kannst du fallengelassene Waffen aufheben, den Spike greifen und aus sicherer Entfernung mit Schaltern oder Türen auf der Karte interagieren. So kannst du beispielsweise eine Waffe vom Standard-Platzierungsort am A-Site von „Split“ schnappen, während du sicher im A-Main stehst.

Flow (C)

„Flow“ ist Hushs charakteristisches Werkzeug für Mobilität und das Schaffen von Freiraum. Wenn du es aktivierst, wird sofort ein Anker im Raum platziert und Hush wird nach einer kurzen Verzögerung rasant zu diesem Punkt bewegt. Wenn du „Flow“ in der Luft auslöst, schwebt Hush kurz an Ort und Stelle, bevor sie nach vorne sprintet. Wie Smith erklärt, richtet Flow ihre telekinetische Kontrolle nach innen, um ihre eigene Bewegung zu steuern.

Flashbulb (Q)

Rüste „Flashbulb“ aus und drücke die Feuer-Taste, um das Projektil nach vorne zu werfen, oder nutze die Alt-Feuer-Taste, um es stattdessen vorzubereiten und anzubringen. Während sich das geworfene Projektil in der Luft befindet, kannst du die Fähigkeit erneut aktivieren, um seine Flugbahn direkt auf dein Fadenkreuz umzulenken. Es explodiert beim Aufprall auf eine beliebige Oberfläche oder nach einer kurzen Verzögerung und blendet alle Spieler, die es ansehen.

„Wir kamen immer wieder auf die Idee zurück, dass Hush nicht nur Hilfsmittel werfen sollte, sondern diese auch manipulieren können sollte. Das führte uns zu Fähigkeiten wie ‚Displacement‘ und ‚Flashbulb‘“, sagt Smith.

Ein lenkbarer Flash? Darauf sind wir total gespannt. © Riot Games

„Displacement“ (E)

Hushs charakteristische Fähigkeit nutzt dieselbe Dual-Casting-Mechanik wie „Flashbulb“: Feuer zum Werfen oder Alt-Feuer zum Vorbereiten. Wenn du „Displacement“ in der Luft reaktivierst, lenkst du es auf dein Fadenkreuz. Wenn es auf einer Oberfläche oder nach einer Verzögerung detoniert, zieht es alle Spieler in der Nähe heftig in Richtung des Explosionszentrums.

Displacement ist Hushs Signature Fähigkeit. © Riot Games

Jeder Gegner, der während des Zugs mit einer Wand, einem Objekt oder einem anderen Spieler kollidiert, erleidet eine Gehirnerschütterung. Das Beste daran: „Displacement“ wird nach jeweils zwei Kills zurückgesetzt.

„Suspension“ (Ultimate / X)

Hushs Ultimate sorgt auf dem Server für verheerende Crowd Control. Durch das Aktivieren von „Suspension“ wird sofort ein Projektil bereitgestellt, das du nach vorne abfeuerst und direkt mit deinem Fadenkreuz steuerst. Durch Drücken der Feuer-Taste oder erneutes Aktivieren der Fähigkeit detoniert die Ladung und hebt alle Spieler:innen, die sich in ihrem Radius befinden, hilflos in die Luft. Bereit für den tödlichen Schlag.

„Du kannst es umlenken und je nach Situation anpassen. Dazu kommt noch ihre Mobilität – da gibt’s jede Menge Spielraum, um Hush ganz nach deinem Geschmack zu gestalten“, erklärt Smith.

Hushs Ult hebt Spieler:innen hilflos in die Luft © Riot Games

03 Strategie für Hush: Telekinese und Positionierung

Als Duelistin, die das Spielgeschehen lenken kann glänzt Hush an vorderster Front bei Site-Executes, doch ihre passive und steuerbare Fähigkeit macht sie auch zu einer furchteinflößenden Spielerin in entscheidenden Momenten in den späten Runden. Besonders die Kombination aus „Flow“, „Flashbulb“ und „Displacement“ direkt beim Betreten einer Engstelle eignet sich hervorragend, um verankerte Verteidigungen zu durchbrechen und den ersten Kontakt zu überstehen.

Schaut euch den offiziellen Trailer zu Agent Hush an, um einen ersten Eindruck von ihren telekinetischen Kräften und einzigartigen Fähigkeiten zu bekommen.

Anstatt blindlings ins Kreuzfeuer zu stürmen, kannst du deine Richtungsänderung in der Luft nutzen, um einen „Flash“ um tiefe Ecken herum zu lenken, bevor du dich auf das Spielfeld katapultierst. Hush ist eine Angriffsbedrohung, mit der man rechnen muss, das steht fest.

Aber es geht nicht nur um Aggression und rasante Spielzüge. Wenn das Tempo der Runde nachlässt, überlass die schwere Arbeit deiner passiven Telekinese. Du musst dich niemals einem gegnerischen Operator aussetzen, nur um einen fallengelassenen Spike in einer offenen Bahn zu bergen. Bleib hinter einer Deckung versteckt, ziele auf den Spike oder eine fallengelassene Vandal und zieh sie aus der Ferne sicher zu dir heran, um knappe Runden zu entscheiden oder entscheidende Upgrades in Eco-Runden zu sichern.

04 Fortgeschrittene Tipps für Hush

Fühlst du dich mit den grundlegenden Fähigkeiten von Hush schon wohl? Hier sind ein paar raffinierte Spielzüge, um dein Spiel auf ein neues Level zu heben:

Bist du bereit, noch einen draufzusetzen? © Andrew Karam/Red Bull Content Pool

Überraschende Blitze aus der Deckung

Da du den „Flashbulb“ während des Fluges in Richtung deines Fadenkreuzes umlenken kannst, brauchst du keine direkte Sichtlinie, um Verteidiger zu blenden. Wirf das Projektil hoch über eine Mauer oder weit in eine offene Gasse, dann schwenke dein Fadenkreuz und reaktiviere den „Flashbulb“, um den Blitz hinter die gegnerische Deckung zu lenken. So ist es für Gegner fast unmöglich, rechtzeitig wegzuschauen.

Bereite den „Flashbulb“ für unerwartete Blicke vor

Während das Werfen von „Flashbulb“ eine Umlenkung in der Luft ermöglicht, sorgt der Einsatz von Alt-Fire zur Vorbereitung der Fähigkeit für aggressive Manöver aus nächster Nähe. Bereite den Blitz vor, bevor du hervortrittst, und späh aus unerwarteten, schrägen Winkeln genau in dem Moment, in dem er ausgelöst wird, um Verteidiger völlig unvorbereitet zu erwischen.

Ziele mit „Displacement“ in die Nähe von Wänden und engen Gängen

Displacement ist Hushs Signature Fähigkeit. © Riot Games

„Displacement“ zieht Ziele in seine Mitte, aber der eigentliche Vorteil ist der Betäubungseffekt. Anstatt es auf weitläufigen Flächen zu zünden, lenke das Projektil neben Ecken, Kisten oder enge Engpässe, wo sich mehrere Verteidiger drängen. Wenn du Gegner dazu zwingst, gegen eine Oberfläche oder gegeneinander zu prallen, ist eine Betäubung garantiert und du bekommst einfache Kills.

Löse Schüsse von Scharfschützen mit „Flow“ in der Luft aus

Wenn du „Flow“ während eines Sprungs einsetzt, schwebt Hush kurz an Ort und Stelle, bevor sie sich auf ihren Anker zubewegt. Nutze dieses Schweben in der Luft, um das Fadenkreuz des Gegners zu verwirren, wenn er aus vertikalen Winkeln herausspäht, und katapultiere dich dann in Sicherheit oder in einen aggressiven Winkel.

Lenke „Suspension“ um Hindernisse herum

„Suspension“ ist nicht auf eine gerade Linie festgelegt. Da du die ultimative Fähigkeit mit deinem Fadenkreuz steuerst, kannst du sie sicher um Säulen herum und in tief liegende Ecken des Spielfelds lenken. In Situationen nach dem Platzieren des Spikes lenke „Suspension“ direkt auf den Spike, um Gegner, die versuchen, ihn zu entschärfen, in die Luft zu heben und sie so für dein Team angreifbar zu machen.

05 So meisterst du Hush in VALORANT

Hush ist der erste Agent für das neue Agent-Meisterschaftssystems © Riot Games

Bei der Beherrschung von Hush dreht sich alles um kreativen Ausdruck und räumliches Vorstellungsvermögen. Wie das Designteam von Riot feststellte, gibt es einen klaren Fortschritt vom bloßen Erlernen der Funktionsweise ihrer Fähigkeiten hin zum Verständnis, wie man ihre Flugbahnen manipuliert und sie nahtlos in die eigenen Bewegungen einbindet.

Auch TenZ hat sich Hush bereits angesehen und das Potenzial der neuen Agentin schnell erkannt:

Quotation Hush könnte ein echter S-Tier Agent sein. Tyson 'TenZ' Ngo

Wenn du Flashes spontan um Ecken umlenkst, versteckte Verteidiger:innen in entscheidenden Momenten gegen Wände schleuderst und den Spike von der anderen Seite des Spielfelds eroberst, ohne auch nur einen Pixel deiner Hitbox zu zeigen, erschließt du dir ein Spielpotenzial, das nur wenige Agenten in VALORANT erreichen können. Besprich dein Vorgehen mit deinem Team, nutze jeden Winkel nach deinem Willen und mache Hush zu deiner ganz persönlichen Figur.

06 Mögliche Teamkombinationen für Hush

Hush ist eine gefährliche Spielmacherin, die auch alleine gut zurechtkommt, doch ihr telekinetisches Arsenal entfaltet sein volles Potenzial erst in Kombination mit dem richtigen Team. Da sich ihre Fähigkeiten um die Umleitung in der Luft, das Anziehen von Gegnern an Oberflächen und das Anheben von Zielen vom Boden drehen, führt die Kombination ihrer Fähigkeiten mit Aufklärung, Flächenschaden und Crowd Control zu unaufhaltsamen Spielfeld-Exekutionen. Diese Agenten-Kombinationen für Hush maximieren ihre Synergie auf dem Server:

Sova und Fade

Hushs charakteristische Fähigkeit „Displacement“ und ihr „Flashbulb“ erfordern eine präzise Steuerung in der Luft in Richtung deines Fadenkreuzes, um den maximalen Nutzen zu erzielen. Das Umleiten von Objekten um eine Ecke ist jedoch viel tödlicher, wenn du den genauen Pixelpunkt kennst, an dem sich ein Verteidiger befindet.

Sovas „Recon Bolt“ und Fades „Haunt“ liefern die Echtzeit-Positionsdaten, die Hush braucht, um ihre Telekinese in garantierte Kills zu verwandeln. Sobald ein Gegner hinter einer Kiste oder in einem engen Engpass markiert wurde, kann Hush „Displacement“ um die Deckung herum lenken, um das aufgedeckte Ziel direkt gegen eine Wand zu schleudern und ihm sofort eine Gehirnerschütterung zuzufügen. Obendrein: Wenn Hush mit ihrer ultimativen Fähigkeit „Suspension“ mehrere Verteidiger in der Luft festhält, kann Sova mit „Hunter’s Fury“ nachsetzen oder doppelte „Shock Darts“ gegen Ziele abfeuern, die absolut keine Chance haben, auszuweichen.

Raze und Brimstone

„Displacement“ ist im Grunde ein tragbarer Gravitationsbrunnen, der nach zwei Kills zurückgesetzt wird, und „Suspension“ hält Gegner mitten in der Luft fest, ohne dass sie Deckung finden können. Wenn man Hush mit Charakteren kombiniert, die starken Flächenschaden (AoE) verursachen, verwandelt sich ihre Crowd Control in gewonnene Runden.

Eine Doppel-Duellant-Aufstellung mit Raze ermöglicht verheerende Kombinationsangriffe: Hush wirft „Displacement“ in eine umkämpfte Lane, um Verteidiger zu einem einzigen zentralen Punkt zu ziehen, und Raze wirft sofort eine „Paint Shells“-Clustergranate in den Haufen. Ähnlich passen Brimstones „Incendiary“-Molotow und sein Ultimate „Orbital Strike“ perfekt zu Hushs Fähigkeiten.

Sage und Deadlock

Bist du bereit, deine Bewegungen auf das nächste Level zu bringen? © Riot Games

„Displacement“ betäubt Gegner nur, wenn sie während des Ziehens mit einer Oberfläche oder einem anderen Spieler kollidieren. In weitläufigen Bereichen eines Bombenstandorts, wo es kaum natürliche Wände gibt, könnten Verteidiger gezogen werden, ohne tatsächlich betäubt zu werden.

Sages „Barrier Orb“ und Deadlocks „Barrier Mesh“ lösen dieses Problem, indem sie bei Bedarf künstliche Wände erzeugen. Indem Hush eine Barriere in einer offenen Gasse oder quer über einen Engpass platziert, erhält er eine riesige Fläche, an der Gegner abprallen können.

Omen und Astra

Hushs Mobilitätsfähigkeit „Flow“ erzeugt einen Anker und katapultiert sie nach einer kurzen Vorbereitungszeit vorwärts; wird sie in der Luft gewirkt, schwebt sie kurz. Das ermöglicht ihr zwar, Lücken zu überbrücken und aggressiv Raum zu gewinnen, doch während der kurzen Pause, bevor der Sprint einsetzt, ist sie nicht unverwundbar.

Quotation Kombiniere Hush mit einem Omen Flash in Main. Du eilst nach vorne und schaust aus der Deckung hervor. Oscar 'Mixwell' Cañellas

Controller wie Omen und Astra sind unverzichtbar, um Hushs Anflugweg zu verschleiern. Omen kann „Dark Cover“-Rauchgranaten werfen, um die Sichtlinien der Scharfschützen zu unterbrechen und „Paranoia“ genau dann auf die Hauptlane werfen, wenn Hush ihren „Flow“-Anker setzt. So kann sie auf das Spielfeld fliegen, ohne mitten im Schweben abgeschossen zu werden. Astra bringt außerdem eine brutale Doppel-Zug-Kombination ins Spiel: Die Verkettung von Astras „Gravity Well“ mit Hushs „Displacement“ zwingt Verteidiger aus ihren tiefen Verstecken nach dem Plant heraus und hält sie dauerhaft desorientiert.