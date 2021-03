Valorant: Tipps zu Astra

Das liegt natürlich an ihren Sternen, die sie wahlweise in einen Gravity Well, Nova Pulse oder Nebula verwandeln kann. Damit stört sie die Positionierung der Gegner, desillusioniert sie oder nimmt ihnen die Sicht. Doch wie setzt man sie am besten ein? Das sagen euch einige der bekanntesten Valorant-Streamer des Landes.

Das liegt natürlich an ihren Sternen, die sie wahlweise in einen Gravity Well, Nova Pulse oder Nebula verwandeln kann. Damit stört sie die Positionierung der Gegner, desillusioniert sie oder nimmt ihnen die Sicht. Doch wie setzt man sie am besten ein? Das sagen euch einige der bekanntesten Valorant-Streamer des Landes.

Das liegt natürlich an ihren Sternen, die sie wahlweise in einen Gravity Well, Nova Pulse oder Nebula verwandeln kann. Damit stört sie die Positionierung der Gegner, desillusioniert sie oder nimmt ihnen die Sicht. Doch wie setzt man sie am besten ein? Das sagen euch einige der bekanntesten Valorant-Streamer des Landes.

Tipp 1: Der richtige Moment (Headshinsky)

Tipp 2: Die Rolle leben (Zeno)

Ich empfehle, direkt zu Rundenbeginn die ersten Sterne zu platzieren, damit man nach Ablauf des Countdowns sofort zuschlagen kann. Astra spielt ihre Stärke im Team aus, halte dich also etwas zurück und bleib so lange wie möglich am Leben, damit du gut supporten kannst.

Ich empfehle, direkt zu Rundenbeginn die ersten Sterne zu platzieren, damit man nach Ablauf des Countdowns sofort zuschlagen kann. Astra spielt ihre Stärke im Team aus, halte dich also etwas zurück und bleib so lange wie möglich am Leben, damit du gut supporten kannst.

Ich empfehle, direkt zu Rundenbeginn die ersten Sterne zu platzieren, damit man nach Ablauf des Countdowns sofort zuschlagen kann. Astra spielt ihre Stärke im Team aus, halte dich also etwas zurück und bleib so lange wie möglich am Leben, damit du gut supporten kannst.

Tipp 3: Nichts für Neulinge (kekslii)

Tipp 4: Sterne kombinieren (bioss0m)