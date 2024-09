So meistert ihr den VALORANT Agenten Clove

Du hast richtig gelesen: Clove kann ihre Spezialfähigkeit "Täuschung" auch dann noch einsetzen, wenn sie in einer Runde ausgeschieden ist. Dabei handelt es sich um Rauchbomben, die in einem bestimmten Radius abgeworfen werden können.

Die fünfte Ausgabe von Red Bull Home Ground bringt vom 20. – 23. November erstmals Deutschland zum Beben, nachdem es 2023 unter tosendem Applaus in Tokio stattgefunden hat. Das Event steigt in der Arena Berlin.

Täuschung ist Cloves besondere Fähigkeit. Sie kann zweimal in einer Runde eingesetzt werden und kostet 150 Credits. Sobald sie aktiviert ist, vergrößert sich die Minikarte und ermöglicht den Einsatz eines oder beider Smokes in einem bestimmten Radius. Wenn du dich bewegst, verschiebt sich der Radius mit dir und passt sich deiner neuen Position an. Sobald du einen Punkt auf der Minikarte ausgewählt hast, wird eine Größenvorschau der Rauchgröße angezeigt, bis du den Einsatz bestätigst. Das ist hilfreich, um festzustellen, wie viel Platz du visuell blockieren kannst und um zu sehen, ob es für Clove oder den Rest des Teams machbar ist. Die Übersicht ist eine Top-Down-Ansicht der Karte und bietet außer dem Layout keine weiteren Informationen.

Einmal auf dem Spielfeld eingesetzt, funktionieren die Smokes wie die meisten anderen auch. Was diese Rauchfähigkeit von anderen unterscheidet, ist nicht ihr orbitaler Einsatz, sondern vielmehr Cloves Fähigkeit, diese Signaturfähigkeit zu nutzen, nachdem sie ausgeschaltet wurde. Ähnlich wie wenn Clove am Leben ist, kann sie einen Teamkameraden beobachten und dann die Fähigkeit aktivieren, um eine viel kleinere Minimap mit einem noch kleineren Radius zu öffnen und überall auf dieser Minimap Rauch zu erzeugen.

