Bring deine Feinde mit ISO zu Fall: Ein Guide für den VALORANT Agenten

Double Tap hört sich nach einer tollen Fähigkeit an, aber es erfordert einiges an Arbeit, um sie voll ausnutzen zu können. Ohne die Vorteile schmälern zu wollen, aber es hat auch definitiv einige Nachteile, auf die wir später noch eingehen werden. Á propos Nachteile: Mit seiner Fähigkeit "Undercut" kann Iso einen Blitz aussenden, der durch alle Wände und jedes Terrain hindurchgeht und alle Opfer, die sich in seinem Weg befinden, mit einem Schwächungszauber belegt. Iso kann zudem ein paar Vorkehrungen treffen, wenn es gefährlich wird. Mit seiner Fähigkeit "Contingency" kann Iso eine sich bewegende Wand erzeugen, die die Sichtlinie blockiert, ähnlich wie die Kaskadenwand von

Auch wenn Double Tap ein hervorragendes Werkzeug ist, können Gegner, die seine Mechanik kennen, verhindern, dass Iso sie voll ausnutzt. Da Iso zum Beispiel die lila Kugel abschießen muss, um den Schild zu erhalten, wissen wir, dass er einen kurzen Moment lang darauf konzentriert sein wird, was ihn anfällig für einen Doppelschlag, einen Peek oder einen Push um die Ecke macht. Trotzt Isos Geschwindigkeits-Buff zum Nachladen muss er sich entscheiden, ob er die Kugel abschießen soll oder nicht, was anderen in brenzligen Situationen die Möglichkeit gibt, ihn zu überrumpeln.

Wie die anderen Sichtblocker-Fähigkeiten in VALORANT ist auch die von Iso einzigartig, folgt aber den gleichen Regeln. Was diese Mauer von anderen unterscheidet, ist ihre Eigenschaft, sowohl Kugeln als auch Sicht zu blockieren. Contingency hat eine Aufladung und kostet 250 Credits in der Kaufphase. Auch wenn es sich verlockend anhört, dass Contingency Kugeln blockiert, müssen die Spieler verstehen, dass sie Kugeln von beiden Seiten blockiert. Da es sich nicht um eine gerade oder flache Wand handelt, ist sie aufgrund ihrer Kurven besonders nützlich, wenn es darum geht, Punkte oder Gänge zu blockieren.

