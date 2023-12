Jeder VALORANT Statuseffekt erklärt

. Das ist alles Teil des Spielwissens, das man braucht, um in jedem Shooter gut zu sein. VALORANT bietet dir aber noch mehr, nämlich verschiedene Statuseffekte, die das Spiel neuen Spielern ehrlich gesagt nicht besonders gut erklärt. Hier sind alle Statuseffekte, die du in einer Partie VALORANT anwenden kannst oder die dir zugefügt werden.

Blendung ist einer der häufigsten Statuseffekte, mit denen du in VALORANT konfrontiert wirst. Es ist ziemlich selbsterklärend: Du kannst nicht sehen, wenn du von einem Blind/Flash getroffen wirst. Flashes sind in jeder Situation nützlich, doch am häufigsten werden sie von Leuten benutzt, wenn sie sich Richtung Site bewegen und, um Ecken zu räumen. Wenn du einen Flash einsetzt, bevor du in ein Gebiet vorrückst, zwingst du den Gegner, wegzuschauen, oder du zwingst ihn, sich neu zu positionieren, oder du blendest ihn, so dass du sicher vorstoßen und angreifen kannst.