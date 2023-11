Tiffanie 'Tiffae' Hsu An expert VALORANT player and star content creator from America, Tiffanie 'Tiffae' Hsu thrives as a competitor and a coach.

Jeder, der schon einmal andere FPS gespielt hat, weiß, dass es immer eine Person gibt, die sich mit einem Scharfschützengewehr versteckt hält und aus der Ferne schießt. VALORANT ist nicht so aufgebaut, also versuch es gar nicht erst. "Es ist sehr strategisch", sagt Hsu. "Und du bist auch zeitlich begrenzt, denn jede Runde dauert nur 90 Sekunden. Wenn du dein Ziel nicht erreichst, bevor der Timer abgelaufen ist, hat dein Team so gut wie verloren. Du kannst campen, aber die Chancen stehen schlecht, dass es klappt." Mit anderen Worten: Um aufzusteigen, musst du dich ins Zeug legen.

