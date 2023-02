Während der Bewegung verfehlen die Waffen in Valorant extrem ihr Ziel. Ein Counterstrafe sorgt dafür, dass ihr bei einer seitlichen Bewegung die andere Richtung eingebt, um dann in dem kurzen Moment, in dem euer Charakter still steht, einen präzisen Schuss abzugeben. Diese Technik ist vor allem in Duellen über große Entfernung und während des Peekings sehr wichtig.