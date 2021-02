Yoru: So spielt ihr die Stärken des neuen Valorant-Agenten voll aus

Games So verbessert ihr eure KD in Valorant

Einsteigerfreundlich, oder komplex? So findet ihr euren passenden Charakter in Riots Shooter.

Yoru – Überblick

Die zwei Schlüsselwörter bei Yoru sind "Stealth" und "Infiltration", er ist kein Agent für offene 1 vs 1 Duelle. Am besten überlegt ihr euch ein gutes Setup und trefft die entsprechenden Vorbereitungen, bevor ihr hinter die feindlichen Linien wandert. Das Gute an Yoru ist, dass er in seiner Spielweise momentan einzigartig unter Valorants Agenten ist.

beschreibt Yoru als "anspruchsvollen, aber auch ausgeglichenen Champion,” was so ziemlich zutrifft. Yoru wartet zu Beginn mit einer steilen Lernkurve auf, doch die Pros halten ihn nicht für "overpowered" - er spielt sich halt diametral zur Meta. Deswegen ist er nicht nur zur Infiltration des feindlichen Lagers geeignet, auch als verteidigende Kraft kann er sehr nützlich sein.

Yoru – Fähigkeiten

Fakeout ist eine smarte Fähigkeit, die mit Valorants Schwerpunkt, nämlich der Deutung von Schritten, spielt. Fakeouts helfen euch beim Flankieren der Gegner, und wenn ihr sie geschickt platziert, steuert ihr die Action in die gewünschte Richtung. Durch das gewonne Zeitfenster könnt ihr eurem Team auch einen koordinierten Gegenschlag ermöglichen. Da ihr Fakeouts mit Verzögerung aktivieren könnt, bietet sich die Nutzung für "Fake Rushes" besonders an.

