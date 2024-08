Vartan Bassil: Eine Breaking-Ikone

Schon im Jahr nach ihrer Gründung räumen die Flying Steps den Titel beim International Battle Of The Year 1994 ab, gefolgt von zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Titeln. Mit spektakulären Battles und innovativen Choreografien erobern die Flying Steps die Herzen des Publikums, veröffentlichen nebenbei mehrere Alben und setzen neue Maßstäbe im Breaking: 2000 gewinnen sie erneut den Weltmeistertitel beim Battle Of The Year , 2005 und 2007 schnappen sie sich dann den ersten Platz beim Red Bull Beat Battle in London.