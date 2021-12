Verdansk vs Caldera: Was ist neu in Warzone Pacific?

Die augenscheinlichste aller Änderungen ist natürlich die neue Inselkarte von Caldera, auf der Warzone nun spielt. Verdansk gehört der Vergangenheit an, und anstatt im Stadion und Downtown wird nun am Strand und in Bergwerken gekämpft. Caldera ist dabei weitläufiger und vertikaler, Gefechte an Hügeln und Klippen gehören ebenso dazu, wie in der dichten Vegetation. Veyla freut sich über den frischen Wind, den die neuen Waffen ins Spiel bringen. „Bei den Vanguard Waffen gibt es zusätzliche Perks, die man ausrüsten kann. Dann erhält man Extra-XP, kann den Atem länger anhalten, oder wird alarmiert, wenn Gegner in der Nähe sind. Das erlaubt zusätzliche, taktische Möglichkeiten.“