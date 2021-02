Kennt ihr diese 10 verrückten Fighting Game Charaktere?

Ein wichtiger Aspekt jedes Fighting Game-Charakters ist sein optisches Design. Gerade in der Arcade, wo das Genre zuhause war, ist es unglaublich wichtig, dass ein Kämpfer den Spieler innerhalb weniger Augenblicke dazu bringen kann ihn auszuwählen.

Manche Charaktere versuchen darum mit ihrer Optik den eigenen Spielstil zu beschreiben: Der Ninja, der Grappler, der Boxer… All das sind Archetypen, die man in zahlreichen Fighting Games sieht.

Gerade erfahrene Spieler, wie die Street Fighter-Legende und Red Bull-Athlete Daigo Umehara wählen ihre Charaktere oft anhand dieses Spielstils. Auch wenn Daigo primär als Ryu-Spieler bekannt ist, wechselte er in Street Fighter V zu Guile, da er sich mit dem amerikanischen Army-Major spielerisch wohler fühlte.

Aber immer wieder gibt es Recken in der Prügler-Riege, die so ein so absurdes Design bieten, dass man gar nicht anders kann, als sie sich genauer ansehen zu wollen. Wir haben euch einmal 10 dieser verrückten Fighting Game Charaktere herausgepickt:

10. Watson (Battle Fantasia)

Magischer Prügel-Hase: Watson © Arc System Works

Battle Fantasia ist ohnehin ein ungewöhnliches Spiel voller obskurer Kämpfer. Der Fantasy-Rollenspiel-Stil ist relativ einzigartig. Watson sticht aus der Reihe an Fightern aber besonders hervor. Ein magischer Hase mit großem Hut ist etwas, was man nicht häufig in einem Fighting Game spielen kann.

9. Mega Man (Street Fighter x Tekken)

Eine eher unvorteilhafte Version von Mega Man © Capcom

Hier ist es nicht die Tatsache, dass Mega Man ein spielbarer Charakter ist verwunderlich. Vielmehr ist es die Art und Weise, wie er implementiert wurde. Im Vergleich zu seinem Gegenstück in Super Smash Bros handelt es sich hier nämlich um die Variante, die auf dem schrecklichen, amerikanischen Box-Art von Mega Man 1 auf dem NES zu sehen ist.

8. Nero Chaos (Melty Blood)

Überraschungs-Rhino aus dem Nichts © French Bread

Bei Nero ist es weniger sein initialer Look, der einen stutzig macht. Vielmehr ist es, wie sein Name geschrieben wird. Man fragt sich natürlich sofort, was “Nrvnqsr” bedeuten soll. Nachdem das Interesse dadurch geweckt wurde und man den Hünen als Charakter gewählt hat, endet hier aber nicht die Absurdität. Sein Moveset besteht unter anderem aus einer Vielzahl an Dämonen-Tieren, die er aus seinem Mantel beschwört.

7. Merkava (Under Night in-Birth)

Schlaksig und ein wenig gruselig: Merkava © French Bread

Merkava erfüllt das Trope des “Charakters mit sich ausdehnen Armen”. Sein Design erinnert aber eher an etwas aus Neon Genesis Evangelion. Das große, dürre Fledermaus-Monster sticht aus dem Rest des Casts klar hervor. Seine animalischen Animationen und Geräusche geben ihm fast schon Horror-Vibes. Auf jeden Fall bleibt man auf ihm hängen, wenn man zum ersten Mal durch die Kämpfer von Under Night in-Birth blättert.

6. Arakune (BlazBlue)

Turnierspieler fürchten den Horror-Blob © Arc System Works

Wolltet ihr schon immer mal einen Blob aus undefinierbarer Materie in einem Fighting Game spielen? Arakune erfüllt euch diesen Wunsch. Seine Animationen sind fantastisch anzusehen und gleichzeitig unheimlich. Ständig wechselt er seine Form. Auch sein Spielstil ist ungewöhnlich. Mit bestimmten Angriffen steigert ihr das Fluch-Level auf eurem Gegner. Sobald dieser Fluch sein Maximum erreicht hat beschwört jede von Arakunes Attacken einen Käfer, die es zu Blocken gilt.

5. Amingo (Marvel vs. Capcom 2)

Mit einem Kaktus Wolverine bekämpfen? Kein Problem! © Capcom

In einem Fighting Game, in dem man mit Wolverine gegen Dhalsim, oder Spider Man gegen Mega Man kämpfen kann, sollte einen wenig überraschen können. Amingo überzeugt uns vom Gegenteil. Er wurde speziell für Marvel vs Capcom 2 designt. Und was passt besser in einen Cast aus Straßenkämpfern und Superhelden, als ein dicker Kaktus mit Sombrero?

4. Bedman (Guilty Gear XRD)

Es gibt Tage, da kommt man einfach nicht aus den Federn © Arc System Works

Nein. Das ist kein Tippfehler. Dieser Charakter hat auch nichts mit dem düsteren DC-Helden zu tun. Statt dessen handelt es sich hierbei, um einen extrem intelligenten, jungen Mann, der im Schlaf ein Bett kontrolliert. Es war nicht leicht aus der Guilty Gear-Belegschaft einen Favoriten für diese Kategorie zu wählen. Aber in dem Moment, in dem man - im Grunde - ein Bett spielen kann, war die Entscheidung gefällt.

3. Roger (Tekken)

Australischer Prügelknabe: Roger © Bandai Namco

Tekken ist eine Reihe mit zahlreichen verrückten Charakteren. Dinos, Pands, Roboter… eigentlich sollte einen ein boxendes Känguru dann nicht mehr überraschen. Eingeführt wurde Roger (und sein Gegenstück Alex) allerdings 1995 in Tekken 2. Das macht ihn zum Großvater der absurden Tekken-Charaktere.

2. Blitztank (Akatsuki Blitzkampf)

Wer bringt denn einen Panzer zu einem Faustkampf? © Arc System Works

Ich selbst spiele am liebsten defensive Charaktere in Fighting Games. Aus diesem Grund habe ich einmal gesagt “Ich spiele so defensiv, wenn ich einen Panzer spielen könnte, würde ich es tun.” In Akatsuki Blitzkampf ist dies möglich. Doch nicht nur dort. Der Charakter hat trotz seines obskuren Designs auch in die aktuelle Version von BlazBlue Cross Tag Battle geschafft.

1. Hornet (Fighters Megamix)