Padel als zweite Chance: Wie Victoria Kurz zur deutschen Nummer 1 wurde

Victoria Kurz ist aktuell die bekannteste deutsche Padelspielerin und gilt als Top-Spielerin im Padel in Deutschland. Die Padel-Profi-Athletin aus Karlsruhe spielt auf der internationalen Bühne, unter anderem auf der Premier Padel Tour und bei Turnieren wie der CUPRA Germany Premier Padel P2. Durch ihre Auftritte hat sie sich als Gesicht des Padel-Trendsports in Deutschland etabliert.

Facts über Victoria Kurz:

Geburtstdatum 19.12.1999 Geburtsort Karlsruhe

Wenn Vici Kurz auf dem Court steht, lebt sie ihre Passion aus: Früher war es Tennis, heute ist es Padel - die 26-Jährige aus Karlsruhe ist das nationale Aushängeschild des Trendsports, der derzeit in aller Munde ist.

Als beste deutsche Spielerin auf der weltweiten Premier Padel Tour reist “Vici” rund um den Globus, um sich mit den besten Spielerinnen zu messen. Auch am ersten Premier Padel Turnier in Deutschland - im September 2025 in Düsseldorf - nahm sie teil.

Deutsche Meisterin im Padel: Victoria Kurz © Nikolas Tusl / Red Bull Content Pool

Durch Zufall zum Padel

Dass sich ihre Journey in diese Richtung entwickeln würde, war nicht unbedingt absehbar. Lange strebte Vici eine Karriere als Tennis Pro an, spielte bis 2020 noch College-Tennis in den USA. Doch während dieser Zeit kam sie - beinahe zufällig - mit Padel in Berührung.

“Es war schnell um mich geschehen - ich bin dem Sport sofort verfallen”, erinnert sich Vici zurück. Was sie zu dieser Zeit noch nicht wusste: Padel sollte ihren Kalender schon wenige Jahre später fast vollständig einnehmen.

Nach einer sehr fordernden Zeit auf den Tennis Courts mit einigen Rückschlägen entschied sich Vici zunächst einmal für den “vernünftigen” Weg mit einem Lehramtsstudium.

Aber: Padel elektrisierte sie und holte sie schnell aus dem Alltag heraus:

Früher Tennis, heute Padel, immer Spaß. © Nikolas Tusl / Red Bull Content Pool Dieser Sport gibt mir eine zweite Chance, an die Weltspitze zu klettern. Victoria Kurz

Sie sagt: "Ich bin glücklich, jetzt ein Leben zu führen, das von meinen Leidenschaften geprägt ist: Sport, Reisen sowie ständig neue Leute und Kulturen kennenlernen.”

Erfolge & Support-System

Deutsche Meisterin Padel: 2022, 2023, 2024 (dreimal in Folge)

Erste Deutsche in den Top 100 des weltweiten Padel-Weltrangliste

Einsätze für die Padel Nationalmannschaft Deutschland

Anteil an dieser Entwicklung hatten auch Familie und Freunde: "Vor allem meine beste Freundin hat mir viel Halt gegeben. Sie kommt auch aus dem Tennis, kann sich sehr gut in mich hineinversetzen und ist häufig ein Ruhepol für mich."

Der Schritt aus der Komfortzone

Den Schritt raus aus Deutschland auf die internationalen Padel Courts beschreibt Vici heute als ihre bisher größte Challenge. Ohne Spielpartnerin mit gleicher Muttersprache sowie mit Trainingsstandort in Spanien, finanziellen Risiken und weiten Reisen traute sie sich aus ihrer Komfortzone. Um ihren Traum zu verfolgen, verschob sie Grenzen - und ist heute die bekannteste Padel-Athletin Deutschlands.

Da passt ihr Motto: “Ich will es immer zumindest versuchen. Damit ich mir später nicht vorwerfe, nicht mutig genug gewesen zu sein.”