MTB-Training mit Drohne: Vlad Dascălu auf der Suche nach dem Optimum

Der Einsatz der Drohne als Trainingshilfe ist in den letzten Jahren immer populärer geworden. Das hat damit zu tun, dass Teams und Athleten sich der Vorteile der Drohne immer bewusster werden. So wird die Drohne vor allem dazu eingesetzt, die Performance der Athleten haargenau im Blick zu behalten, zu beobachten und zu analysieren. Im Mountainbiking hatte diese Technologie bis vor kurzem vor allem eine Aufgabe: spektakuläres Material für coole Videos zu sammeln, weshalb sich eine Frage stellt: Kann die Drohne auch das MTB-Training bereichern?

Wie die Karotte an der Angel...

Er setzte im Training darauf, der Drohne hinterherzujagen, anstatt sie hinter sich herfliegen zu lassen - das "Karotte-an-der-Angel"-Prinzip sozusagen. Motiviert ihn die Drohne dazu, so hart wie möglich in die Pedale zu treten?

Die Drohne lotet Dascălus Grenzen aus...

Das Team des Projekts maß die Geschwindigkeitsvariationen der Racing-Drohne auf verschiedenen Sektionen (Downhill, flach, Uphill), während Dascălu seine Fahrten auf der gewählten Strecke unternahm. In dieser Phase passte sich die Drohne noch an Dascălu an. Die gemessenen Zeiten dienten nun als Grundlage. Mit jedem weiteren Run wurde die Pace etwas hochgefahren um herauszufinden, ob Dascălu auch bei höherer Geschwindigkeit mithalten kann.

Die Technik hinter der Drohne