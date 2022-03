5 Vorteile des Barfußlaufens: Warum Füße die besseren Schuhe sind

Und damit sind wir endgültig beim Thema: Das Barfußlaufen ist nichts, was nur Elite-Läufern vorbehalten ist. Tom "Coach Clem" Cleminson war ein enthusiastischer Läufer, bevor er sich im Rugby eine Serie an Verletzungen zuzog, durch die er jede Lauf-Session nur mit Schmerzen hinter sich bringen konnte. Nachdem er das Laufen einige Jahre lang sein gelassen hatte, versuchte er sich erneut daran und er lernte das Barfußlaufen kennen.

Und damit sind wir endgültig beim Thema: Das Barfußlaufen ist nichts, was nur Elite-Läufern vorbehalten ist. Tom "Coach Clem" Cleminson war ein enthusiastischer Läufer, bevor er sich im Rugby eine Serie an Verletzungen zuzog, durch die er jede Lauf-Session nur mit Schmerzen hinter sich bringen konnte. Nachdem er das Laufen einige Jahre lang sein gelassen hatte, versuchte er sich erneut daran und er lernte das Barfußlaufen kennen.

Und damit sind wir endgültig beim Thema: Das Barfußlaufen ist nichts, was nur Elite-Läufern vorbehalten ist. Tom "Coach Clem" Cleminson war ein enthusiastischer Läufer, bevor er sich im Rugby eine Serie an Verletzungen zuzog, durch die er jede Lauf-Session nur mit Schmerzen hinter sich bringen konnte. Nachdem er das Laufen einige Jahre lang sein gelassen hatte, versuchte er sich erneut daran und er lernte das Barfußlaufen kennen.

"Ich begann, die Wissenschaft dahinter zu verstehen", erklärt er. "Stell dir vor, dass dein Fuß die stabile Stütze deines Körpers ist. Wenn du läufst, dann muss dein Körper das zweifache Eigengewicht absorbieren - jedes Mal, wenn ein Fuß auf den Boden trifft. Und genau darin liegt die Grundaufgabe der Füße. Wenn du dann damit beginnst, Schuhe zu tragen, dann verändert das deine Gangart und die Art und Weise, wie dein Fuß auf den Boden auftritt. In Schuhen wird vor allem die Ferse stark beansprucht und genau das sorgte bei mir dafür, dass sich die Energie des Aufpralls über meine Knie und Hüften entladen hat. Es waren also nicht die Knie selbst das Problem; es war die Energie des Aufpralls, die anders durch meinen Körper transferiert wurde, da ich mit normalen Schuhen lief."

"Ich begann, die Wissenschaft dahinter zu verstehen", erklärt er. "Stell dir vor, dass dein Fuß die stabile Stütze deines Körpers ist. Wenn du läufst, dann muss dein Körper das zweifache Eigengewicht absorbieren - jedes Mal, wenn ein Fuß auf den Boden trifft. Und genau darin liegt die Grundaufgabe der Füße. Wenn du dann damit beginnst, Schuhe zu tragen, dann verändert das deine Gangart und die Art und Weise, wie dein Fuß auf den Boden auftritt. In Schuhen wird vor allem die Ferse stark beansprucht und genau das sorgte bei mir dafür, dass sich die Energie des Aufpralls über meine Knie und Hüften entladen hat. Es waren also nicht die Knie selbst das Problem; es war die Energie des Aufpralls, die anders durch meinen Körper transferiert wurde, da ich mit normalen Schuhen lief."

"Ich begann, die Wissenschaft dahinter zu verstehen", erklärt er. "Stell dir vor, dass dein Fuß die stabile Stütze deines Körpers ist. Wenn du läufst, dann muss dein Körper das zweifache Eigengewicht absorbieren - jedes Mal, wenn ein Fuß auf den Boden trifft. Und genau darin liegt die Grundaufgabe der Füße. Wenn du dann damit beginnst, Schuhe zu tragen, dann verändert das deine Gangart und die Art und Weise, wie dein Fuß auf den Boden auftritt. In Schuhen wird vor allem die Ferse stark beansprucht und genau das sorgte bei mir dafür, dass sich die Energie des Aufpralls über meine Knie und Hüften entladen hat. Es waren also nicht die Knie selbst das Problem; es war die Energie des Aufpralls, die anders durch meinen Körper transferiert wurde, da ich mit normalen Schuhen lief."

Durch das Barfußlaufen stärkst du deine Füße, was wiederum für eine kraftvolle Grundlage für das Laufen sorgt und sich auf unzählige andere Bereiche auswirkt: "Eine von der Universität in Liverpool durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Kraft deiner Füße, wenn du tägliche Aktivitäten barfuß bestreitest, um bis zu 50% steigt", erklärt Clem. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass dieser gesteigerte Kraftanteil an der richtigen Stelle "für eine gesunde Balance" sorgt.

Durch das Barfußlaufen stärkst du deine Füße, was wiederum für eine kraftvolle Grundlage für das Laufen sorgt und sich auf unzählige andere Bereiche auswirkt: "Eine von der Universität in Liverpool durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Kraft deiner Füße, wenn du tägliche Aktivitäten barfuß bestreitest, um bis zu 50% steigt", erklärt Clem. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass dieser gesteigerte Kraftanteil an der richtigen Stelle "für eine gesunde Balance" sorgt.

Durch das Barfußlaufen stärkst du deine Füße, was wiederum für eine kraftvolle Grundlage für das Laufen sorgt und sich auf unzählige andere Bereiche auswirkt: "Eine von der Universität in Liverpool durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Kraft deiner Füße, wenn du tägliche Aktivitäten barfuß bestreitest, um bis zu 50% steigt", erklärt Clem. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass dieser gesteigerte Kraftanteil an der richtigen Stelle "für eine gesunde Balance" sorgt.