5 Gründe, warum Indoor Cycling Teil deiner Trainingsroutine sein sollte

Der Schlüssel für eine Verbesserung der Performance und der Fitness liegt in einem konsequenten und konsistenten Training. Du kannst den besten Trainingsplan haben, die beste Ausrüstung und die besten Ambitionen, jedoch wird die Regelmäßigkeit der Trainingsfrequenz den größten Einfluss darauf haben, ob du deine Ziele erreichst oder nicht. Alles, was dir dabei hilft, konstant zu trainieren, ist hier eine Hilfe und mit dem Indoor Cycling findest du die besten Möglichkeiten, um verpasste Sessions nachzuholen, wenn dir "das Leben" wieder einmal in die Quere gekommen ist.

Du gehst zeiteffizient, akkurat und regelmäßig an deine Trainings-Sessions heran und holst dir dabei noch unmissverständliches, messbares Feedback. So bekommst du alle Möglichkeiten an die Hand, um an den richtigen Stellen deiner Performance zu schrauben.

Wenn ich im Freien fahre, stelle ich meinen Fahrradcomputer auf Auto-Pause ein, damit die kalkulierte Fahrtzeit oder andere Daten nicht verfälscht werden. Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist. Der soziale Aspekt hat viele positive Auswirkungen auf die Performance und motiviert, jedoch wärst du überrascht, wie gering die Zeit ausfällt, in der man während einer zweieinhalbstündigen Gruppenfahrt tatsächlich in die Pedale tritt! Immer wieder kommt es zu kleineren Unterbrechungen, die sich summieren.

Indoor Cycling kannst du alleine oder in der Gruppe machen, doch der Fokus verschiebt sich in beiden Fällen stärker auf das Radfahren selbst. Du musst nicht darauf warten, bis deine Kumpel aufgeholt oder mechanische Probleme repariert haben. Die Performance steht viel stärker im Vordergrund!

Wir alle kennen das Gefühl: Die Lust, rauszugehen und aufs Rad zu springen, übermannt dich, aber das Wetter schlägt um, kalter Regen fällt und schon sieht eine Fahrt im Freien schon nicht mehr so verlockend aus. Das ist verständlich, führt aber zu einem Einbruch der Konstanz und hindert die Weiterentwicklung deiner Fitness. Streicht man die externen Faktoren einfach weg, schaffst du dir ein System an regulären Sessions, das deine Trainingsfrequenz deutlich erhöht.

