Stärke deinen Körper: Diese Vorteile hat das Mountainbiken

Wenn du lange Climbs fährst oder einen schnellen Sprint zur Ziellinie hinlegst, dann pumpt dein Herz schneller, um genügend Sauerstoff zu deinen Muskeln zu transportieren. Gerade beim Mountainbiken kommen zentrale Muskelgruppen zum Einsatz, womit dein Herz hart arbeiten muss, um den Blutkreislauf aufrechtzuerhalten. Wenn du also das nächste Mal einen Hügel hochfährst, du deinen Puls spürst und du dich stark fühlst, dann danke deinem Herz dafür! Und übrigens: Auch professionelle Athleten setzen auf die Arbeit des wichtigsten Muskels überhaupt - mehr erfährst du in "

Wir alle wollen Muskeln, um gut auszusehen, doch darf dabei nicht vergessen werden, dass diese auch einen Nutzen haben: Sie schützen und stärken unsere Knochen. Wenn du auf dem Bike unterwegs bist, kommt so gut wie jede Muskelgruppe zum Einsatz. Deine Körperstabilität etwa ist in jenen Momenten wichtig, in denen du deine Position auf dem Bike balanciert halten musst, während du über Felsen und Wurzeln fährst. Auch deine Armmuskulatur stärkst du beim Überwinden von Hindernissen, während der Tritt in die Pedale deine Beine trainiert.

