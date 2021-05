Know-how: Ausrüstung zum Wakeboarden

Sie ist abhängig von deinem Gewicht und deiner Größe. Hier orientierst du dich am besten an den Größentabelle der Hersteller.

Sie ist abhängig von deinem Gewicht und deiner Größe. Hier orientierst du dich am besten an den Größentabelle der Hersteller.

Sie ist abhängig von deinem Gewicht und deiner Größe. Hier orientierst du dich am besten an den Größentabelle der Hersteller.

, sobald du aber Rampen und Obstacles in Angriff nimmst, hilft dir ein Board mit

Hier gibt es drei Varianten: keinen Flex , Zonen-Flex und (Voll-) Flex . Anfänger Boards haben meistens keinen Flex , sobald du aber Rampen und Obstacles in Angriff nimmst, hilft dir ein Board mit (Voll-) Flex , da sich ein flexibleres Board leichter biegen lässt und du mehr Kontrolle auf Obstacles und bei Landungen hast. Die goldene Mitte sind Boards mit Zonen-Flex . Sie vereinen beide Vorteile der o.g. Bauweisen und habenso vielseitige Fahreigenschaften . Boards mit Zonen-Flex sind meist etwas teurer.

Hier gibt es drei Varianten: keinen Flex , Zonen-Flex und (Voll-) Flex . Anfänger Boards haben meistens keinen Flex , sobald du aber Rampen und Obstacles in Angriff nimmst, hilft dir ein Board mit (Voll-) Flex , da sich ein flexibleres Board leichter biegen lässt und du mehr Kontrolle auf Obstacles und bei Landungen hast. Die goldene Mitte sind Boards mit Zonen-Flex . Sie vereinen beide Vorteile der o.g. Bauweisen und habenso vielseitige Fahreigenschaften . Boards mit Zonen-Flex sind meist etwas teurer.