Wakeboard Lexikon: A-Z

Heelside Edge : Die Heelside ist die Fersenseite auf dem Wakeboard, also da wo die Fersen stehen. Anfänger beginnen meistens mit der Heelside, weil es in der Regel einfacher ist als Toeside. Je nachdem in welche Richtung die Anlage ausgerichtet ist fährst du im oder gegen den Uhrzeigersinn und dann kommt es natürlich noch darauf an, welcher Fuß bei dir vorne steht, ob du über die Heelside oder die Toeside die Kurven fährst.