Tour de France: Was machen die Fahrer nach der größten Grand Tour der Welt?

Nach 21 Renntagen, mehr als 3.000 km auf dem Rad und über 54.000 m Höhenunterschied ist die Tour de France für dieses Jahr vorbei . Doch während sich der Staub nach dem größten Straßenrennen der Welt legt, ist die Saison für die 184 Fahrer, die bei der 113. Ausgabe am Start standen, noch lange nicht vorbei.

Auch wenn der Höhepunkt ihres Jahres Geschichte sein mag, steht noch jede Menge Rennarbeit an, bevor sie sich wirklich eine Pause gönnen können – schließlich läuft der WorldTour-Kalender noch bis Mitte Oktober. Und da noch eine weitere dreiwöchige Grand Tour – die La Vuelta im August – sowie Eintagesrennen wie die UCI-Straßenweltmeisterschaften im September und das Monument „Il Lombardia“ im Oktober anstehen, gibt es für die Fahrer jede Menge Gelegenheiten, legendäre Erfolge einzufahren.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Von Showrennen nach der Tour bis hin zur Jagd nach dem Regenbogen – hier erfährst du, was die Fahrer nach der Tour de France so treiben.

01 Feiern in Paris

Remco Evenepoel feiert seinen zweiten Platz in Paris © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Es ist für die Fahrer im Peloton schon eine bemerkenswerte Leistung, die letzte Etappe in Paris zu erreichen, und die Tour de France zu beenden. So ist das wahrlich ein Grund zum Feiern. Die letzte Etappe ist für alle außer den Sprintern ein eher entspannter Anlass, aber die Fahrer können ihren Fokus erst dann wirklich auf das richten, was als Nächstes kommt, wenn sie die Ziellinie auf den Champs-Élysées sicher überquert haben.

Sobald das Rennen endlich vorbei ist, können sie endlich richtig loslassen und mit Champagner auf ihren Erfolg an der Ziellinie anstoßen. Danach folgt die offizielle Siegerehrung, während der Rest des Abends mit Teamessen, After-Race-Partys und Veranstaltungen der Sponsoren ausgefüllt ist.

02 Reisen, Erholung und Regeneration

Am Ende der Tour sind die Fahrer fast einen Monat lang unterwegs gewesen und haben die meisten Nächte in einem anderen Bett als ihr eigenes verbracht, während sie von einem Etappenstartort zum nächsten gereist sind.

Das Reisen ist auch am Tag danach noch nicht vorbei, denn die meisten treten dann die lange Rückreise in ihre jeweiligen Heimatorte an, um dort mit der Erholung und Regeneration zu beginnen.

Nach 21 Tagen intensiver Action ist die Regeneration entscheidend. © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Von da an liegt der Fokus darauf, neue Energie zu tanken und den Körper wieder aufzubauen . Auch wenn sie aufgrund der vielen Kohlenhydrate, die sie zu sich genommen haben, in den drei Wochen vielleicht nicht viel Gewicht verloren haben, muss die Ernährung wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, um die Erholung zu unterstützen. Bei der Ernährung wird die Kohlenhydratzufuhr reduziert, während der Proteinkonsum hoch bleibt, um den Muskelaufbau zu unterstützen; Ballaststoffe und Fette können wieder in den Speiseplan aufgenommen werden, allerdings mit dem Ziel, das Wettkampfgewicht für den Rest der Saison zu halten.

Auch wenn sie nicht komplett aufhören werden, Rad zu fahren – wie sie es vielleicht in der Off-Season tun würden –, werden alle Trainingseinheiten im Sattel zunächst leicht und locker sein, bevor die Intensität wieder gesteigert wird, während sie ihren Fokus auf das nächste Rennen richten.

Die eigentliche Erholung findet im Kopf statt: Die Fahrer können von stundenlanger Konzentration und dem Kampf um Positionen auf der Straße zu einem viel entspannteren Lebensrhythmus wechseln.

03 Kriterien nach der Tour

Das Letzte, was man von Fahrern nach einer zermürbenden dreiwöchigen Grand Tour erwarten würde, ist, dass sie sich ihre Startnummer wieder anstecken – doch für einige Tour-de-France-Fahrer ist das die Realität.

Red Bull – BORA – hansgrohe wird nach der Party wieder voll durchstarten © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

In der Woche nach der Tour finden in den Niederlanden und Belgien eine Reihe inoffizieller, nicht von der UCI genehmigter Kriteriumsrennen in Stadtzentren statt, bei denen lokale Fans die Stars aus nächster Nähe erleben können. Früher war dies für die Fahrer eine Möglichkeit, ihr Einkommen aufzubessern; auch heute noch können sie großzügige Startgelder verlangen.

Die ersten Kriteriumsrennen nach der Tour finden bereits innerhalb von 24 Stunden nach dem Finale in Paris statt: Das „Daags na de Tour“ (Boxmeer, Niederlande) und das „NaTourCriterium Aalst“ (Aalst, Belgien) werden beide am Tag nach dem Ende der diesjährigen Tour de France-Ausgabe ausgetragen.

Das Wettbewerbsniveau bei den Kriteriumsrennen kann ebenfalls hoch sein, und Remco Evenepoel , der Zweitplatzierte und zweifache Etappensieger von Red Bull – BORA – hansgrohe , wird beim Doby Natourcriterium (Roeselare, Belgien) an den Start gehen.

04 Zurück zum WorldTour-Rennbetrieb

Während die Kriteriumsrennen nach der Tour für die Fahrer in der Regel feststehen und ein geringes Risiko darstellen, geht es für einige schon innerhalb einer Woche mit dem Eintagesklassiker „Donostia San Sebastian Klasikoa“ wieder richtig los in der WorldTour.

Remco Evenepoel will nach seinem Podiumsplatz in Paris Geschichte schreiben © Getty Images/Red Bull Content Pool

Evenepoel und Maxim Van Gils von Red Bull – BORA – hansgrohe werden beide am Samstag (1. August) an den Start gehen. Die Strecke über 221,1 km weist einen kumulierten Höhenunterschied von 4.150 m auf. Evenepoel, der dieses Eintagesrennen bereits dreimal gewonnen hat, wird im Baskenland in Nordspanien seinen vierten Sieg anstreben und damit einen neuen Rekord aufstellen.

05 Die Saison ist noch nicht vorbei

Nach dem Eintagesklassiker in San Sebastián an diesem Wochenende stehen noch weitere bedeutende Rennen in der WorldTour-Saison auf dem Programm, darunter die dritte und letzte Grand Tour (La Vuelta Ciclista a España) und das fünfte und letzte Monument, Il Lombardia. Während Red Bull – BORA – hansgrohe ein Team um Primož Roglič aufbaut, der seinen fünften Gesamtsieg und damit einen neuen Rekord anstrebt, wäre es keine Überraschung, wenn ein oder zwei Namen aus dem Tour-de-France-Kader des Teams beim Grand Départ in Monaco am Start stünden.

Primož Roglič kehrt für Red Bull – BORA – hansgrohe ins Rennen zurück... © Dani Sanchez/Red Bull Content Pool

Außerhalb der WorldTour gibt es da noch die kleine Angelegenheit der UCI-Straßenweltmeisterschaften in Montreal, Kanada, wo Evenepoel seinen vierten Titel im Einzelzeitfahren und sein zweites Regenbogentrikot im Straßenrennen anstrebt. Angesichts der Leistung des Belgiers in Frankreich wird er auf dem anspruchsvollen Stadtkurs ein klarer Favorit sein.

06 Genesung nach einer Verletzung

Nicht alle Fahrer hatten das Glück, es bis zur Ziellinie in Paris zu schaffen, und für Fahrer wie Florian Lipowitz, der auf der 16. Etappe stürzte und sich das Schlüsselbein brach, dreht sich in dieser Zeit alles um die Rehabilitation und die Neuausrichtung ihrer Ziele für den Rest der Saison.

Florian Lipowitz konzentriert sich nach seiner Tour auf die Erholung © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Zwar sind Schlüsselbeinverletzungen im Profi-Peloton keine Seltenheit und die Rückkehr zum Rennbetrieb kann schon nach vier Wochen erfolgen, doch erfordert es dennoch eine Erholungsphase nach der Operation und Trainingseinheiten auf dem Rollentrainer, bevor ein Fahrer wieder Gewicht auf das Bein verlagern und draußen eine Runde drehen kann.

Über den Autor Wer ist Charlie Allenby? Charlie Allenby ist freier Autor für RedBull.com und lebt in London, Großbritannien. Er berichtet für Red Bull über verschiedene Radsportdisziplinen, darunter Straßenradrennen, Mountainbiking und BMX, und schreibt außerdem über Radsport für Publikationen wie Rouleur, Bike Radar und den Guardian. Wenn er nicht gerade arbeitet, ist er selbst begeisterter Radfahrer und Läufer und hat legendäre Veranstaltungen wie das Paris-Roubaix-Challenge-Radrennen und den London-Marathon absolviert.