Baller League: Sieht so die Zukunft des Fußballs aus?

Das ist sie mal wieder. Diese eine Frage, die Fußball-Fans - meist nach einem Jahreswechsel - in endlose, manchmal auch hitzige Debatten stürzt: Ist die Bolzerei mit 11 vs. 11 über 90 Minuten, so wie wir sie kennen, anno 2024 überhaupt noch zeitgemäß? „Schneller, digitaler und von der Spielzeit her kurzweiliger“, entgegnet die KI hinter ChatGPT bei der Frage nach der Zukunft des Fußballs.

Und wenn wir schon bei KI und AR sind: Ein Bundesliga-Spiel aus der Perspektive von Stars wie Xavi Simons , Jamal Musiala oder Florian Wirtz zu verfolgen, wäre auch eine wünschenswerte Innovation. Das mag noch weit, weit weg wirken, dafür finden sich einige Ligen und Turniere, die den Fußball in diese neue Ära überführen könnten.

Das global ausgetragene Red Bull Four 2 Score erschafft eine kompetitive Bolzplatzatmosphäre im 4 vs. 4 ohne Keeper, während die Kings League aus Spanien schon Fußball-Tempel wie das Camp Nou in Barcelona bis auf den letzten Platz füllt und über 20 Millionen vor die Bildschirme lockt.

Ein Movement war geboren, dem nun auch drei Fußball-Weltmeister von 2014 folgen. Toni Kroos rief die Icon League ins Leben. Noch weiter in den Planungen sind Mats Hummels und Lukas Podolski mit ihrer Baller League ! Was ab dem 22. Januar auf Fußball-Deutschland zurollt, erklärt dieser Guide:

01 Regeln

„Die Straße ruft. Kannst du sie hören?“, fragt die Stimme aus dem Off im offiziellen Baller League-Trailer. Wer den Ursprung bzw. die künftige Heimat der Baller sucht, steuert einen ehemaligen Hangar in der Kölner Motorworld an. Das Feld? 50 x 29 Meter! Banden? Denkste!

Inmitten einer hochvertikalen Arena aus Gerüsten treten hier zwei Teams mit jeweils 6 Spielenden an - ein weiterer Unterschied zum Regelwerk der Kings League (7 vs. 7). Ein Game geht über zwei Halbzeiten mit jeweils 15 Minuten (+ fünf Minuten Halbzeit), wobei die Uhr auch dann weiterläuft, wenn der Ball ins Aus geht.

Angehalten wird nur bei exakt 17 Minuten und 37 Sekunden. Für wen oder was? Na ein Glücksrad. Ob dafür noch Frederic Meisner aus der gleichnamigen Kult-Gameshow reaktiviert wird, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass in der Schlussphase besondere Regeln gelten und sich die Macher wohl an den „Action Cards“ aus der Kings League (z.B. Tore zählen doppelt, Überzahlsituation) orientieren.

02 Modus

Zwölf Teams bilden das Starterfeld der allerersten Baller League-Saison. Ab Mitte Januar rollt immer montags der Ball - zu Matches wie Las Ligas Ladies gegen die Käfigtiger! Was sich im ersten Moment nach 0815-Naming anhört, ist meist eine Anspielung auf die prominenten Teammanager dahinter.

Fußballstars wie Kevin-Prince Boateng oder DFB-Nationalspielerin Jule Brand , aber auch Streaming-Größen (Lucas und Lars aka Brotatos ) coachen die Mannschaften. Insgesamt 66 Matches verteilen sich auf elf Spieltage, gefolgt von einem Final Four inklusive Locationwechsel. In einem Bundesliga-Stadion spielen die Top 4 der Abschlusstabelle dann den Meister der Baller League aus.

03 Teams

Das Rätselraten um die restlichen Teams in der Baller League ist riesig. Gerüchte um Jens "Knossi" Knossalla als möglichen Co-Manager von Max Kruse halten sich hartnäckig. Hier halten wird euch up to date:

Team Teammanager 1) Streets United Lukas Podolski & Alisha Lehmann 2) Käfigtiger Kevin-Prince Boateng & Diyar Acar 3) Las Ligas Ladies Jule Brand & Selina Cerci 4) Brotatos Lars & Lucas 5) Hollywood United Max Kruse 6) VfR Zimbos Gamerbrother & Tisi Schubech

04 Combine

Geballte Star-Power neben dem Feld, ambitionierten Amateure und Halbprofis, denen eine große Karriere verwehrt blieb, als Hauptdarstellende - mit diesem Mix holt die Baller League viele ab! Die Combine-Days im Dezember standen allen „Ballern“ aus der DACH-Region offen. Ein ausgewogenes sportliche Niveau soll durch ein Draft-System gewährleistet werden. Ähnlich wie in den großen US Sport-Ligen können Lukas Podolski, Jule Brand und Co. dann die Spieler:innen für ihre Teams auswählen.

05 Schedule

Draft: 15. Januar

1. Spieltag: 22. Januar

2. Spieltag: 29. Januar

3. Spieltag: 5. Februar

4. Spieltag: 12. Februar

5. Spieltag: 19. Februar

6. Spieltag: 26. Februar

7. Spieltag: 4. März

8. Spieltag: 11. März

9. Spieltag: 18. März

10. Spieltag: 25. März

11. Spieltag: 1. April

Final Four: 6. April