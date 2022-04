Driften, Drifting oder Driftsport: Egal wie ihr es auch nennen wollt, die Disziplin gehört zu den am schnellsten wachsenden Teilbereichen im Motorsport und fasziniert Jung und Alt mit qualmenden Reifen oder beeindruckenden Fahrmanövern. Während die Kategorie vielen aus den „The Fast and the Furious“-Filmen bekannt sein dürfte, ist das Driften als Motorsport allerdings bereits deutlich älter. Alles, was ihr über den Driftsport wissen müsst , haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.