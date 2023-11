Was ist Fechten? Der ultimative Guide der historischen Kampfkunst

Florett: Wenn man an Fechtschwert denkt, kommt einem in der Regel als erstes das Florett in den Sinn. Mit einem Gewicht von maximal 500g ist das Florett die leichteste Fechtwaffe und wurde als Stichwaffe entwickelt. Außerdem haben sie einen kleinen Schutz in der Mitte des Griffs, der die Athleten davor schützt, versehentlich in die Klinge zu greifen.