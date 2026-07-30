Wenn Klassik auf Moderne trifft: Das ist Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic, das Live-Musikformat, das Künstler:innen aus zeitgenössischen Genres mit einem kompletten Symphonieorchester zusammenbringt, hat im Laufe der Jahre einige spannende und unerwartete Kombinationen hervorgebracht. Die innovative Konzertreihe verwandelt etablierte Musik in faszinierende Stücke und bietet allen Beteiligten – dem/der Künstler:in, dem/der Dirigent:in und dem Publikum – ein einmaliges Erlebnis.

Von US-Rap und Hip-Hop über österreichischen Drum ’n’ Bass bis hin zu südafrikanischem Amapiano – dieses einzigartige Event begeistert das Publikum an Locations auf der ganzen Welt. Wir zeigen dir, was Red Bull Symphonic eigentlich ist.

Tayc hat in Paris eine mitreißende Show hingelegt © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

01 Wo Klassik auf zeitgenössische Musik trifft

Red Bull Symphonic – Kool Savas © Red Bull

Das Konzept ist ebenso innovativ wie einfach: moderne Musik mit der Welt der Klassik zu verschmelzen, um etwas Neues und Aufregendes zu schaffen. Indem das Repertoire des/der Künstler:in in klassische Stücke umarrangiert wird, erzeugt Red Bull Symphonic eine einzigartige musikalische Begegnung und einen ganz eigenen Sound. Darüber hinaus sorgt der gemeinsame Auftritt eines Acts aus der modernen Szene mit einem kompletten Symphonieorchester nicht nur für einen wahnsinnigen Wow-Faktor – er bringt auch Menschen mit unterschiedlichem musikalischem Hintergrund zusammen, Musiker:innen und Publikum gleichermaßen, in der Magie der Live-Musik.

Charlotte Day Wilsons Shoegaze-Vibes haben Toronto in ihren Bann gezogen © Anthony Tuccitto / Red Bull Content Pool

02 Was ist ein Symphonieorchester?

Den Klang eines kompletten Symphonieorchesters zu erleben, ist ein sehr kraftvolles Erlebnis, immerhin sind es die ganz konkreten physischen Schwingungen der Instrumente, die man raumfüllend regelrecht spürt. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Orchester und einem Symphonieorchester? Nun, ein Symphonieorchester ist die größte Orchesterform und setzt sich aus Streichern, Blechbläsern, Holzbläsern und Schlagzeug zusammen. Es wird oft als ein Orchester definiert, das sowohl über die erforderliche Anzahl an Musiker:innen als auch über die verschiedenen Instrumententypen verfügt, um eine Symphonie aufzuführen. Da die Musiker:innen nach Instrumentenfamilien angeordnet sind – Streicher:innen bilden eine Sektion, Holzbläser:innen eine andere –, kann der/die Dirigent:in den Klang des Orchesters besser ausbalancieren und ein harmonischeres Gesamtgefüge schaffen. Das ist ein Erlebnis, das sich kein Musikfan entgehen lassen sollte.

Der norwegische Rapper Kamelen lieferte in Bergen einen mitreißenden Gig ab © Herman Berger / Red Bull Content Pool Amsterdam kam in den Genuss eines Auftritts von DYSTINCT © Lucas Kormelink / Red Bull Content Pool

03 Wie werden moderne Songs in klassische Musik umgewandelt?

Zeitgenössische Musik wird in Orchesterwerke umgesetzt © Tina Kadoic / Red Bull Content Pool

Bevor das Symphonieorchester mit den Proben für das neue Red Bull Symphonic-Repertoire beginnen kann, müssen die Songs des/der Künstler:in zu klassischen Stücken umarrangiert werden. Das übernehmen ein oder mehrere Musikarrangeur:innen aus der klassischen Musikszene. Ein:e Musikarrangeur:in interpretiert eine bestehende Komposition neu und passt Instrumente, Stimmen, Rhythmen und Tempo an, um einen neuen Klang für ein Musikstück zu schaffen. Oder, wie in diesem Fall, für eine ganze Musikbibliothek.

Red Bull Symphonic erweckt die Bühne in Johannesburg zum Leben © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

In „The Making of Red Bull Symphonic with Metro Boomin“ erfährst du noch mehr über den Entstehungsprozess. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und erkunde, wie der Plattenproduzent Metro Boomin seine größten Hits mit einem kompletten Orchester und besonderen Gästen bei Red Bull Symphonic in Los Angeles neu interpretiert hat.

12 Min Red Bull Symphonic mit Metro Boomin Metro Boomin interpretiert seine größten Hits mit einem Orchester und besonderen Gästen bei Red Bull Symphonic in Los Angeles neu.

04 Red Bull Symphonic-Veranstaltungen rund um den Globus im Jahr 2026

Von Ägypten bis Australien, von Griechenland bis Jordanien – Red Bull Symphonic hat das Publikum auf der ganzen Welt in Staunen versetzt. Nimm zum Beispiel die legendäre Show mit dem Plattenproduzenten Metro Boomin, der seine größten Hits gemeinsam mit dem Dirigenten Anthony Parnther und einem kompletten Orchester in Los Angeles neu interpretierte, oder die Zusammenarbeit des Rappers Rick Ross mit Orchestra Noir – das erste „Red Bull Symphonic“ auf US-amerikanischem Boden.

Zeh McGaba brachte Electro-Vibes nach Johannesburg © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

Das Coole an dieser Veranstaltung ist, dass sie ein Musikgenre, das dem lokalen Publikum am Herzen liegt, komplett auf den Kopf stellt – wie das österreichische Drum-’n’-Bass-Duo Camo & Krooked, das sich mit dem Komponisten Christian Kolonovits zusammentat, um eine Reise ins Unbekannte zu unternehmen. Wer hätte gedacht, dass diese Kombination eine so magische Synthese hervorbringen würde?

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Dino Jelusic verband Rock und Klassik in Zagreb © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool

05 Red Bull Symphonic 2026 – Tourtermine

Gibt es in deinem Land kein Red Bull Symphonic? Keine Sorge, im Laufe des Jahres werden weitere Termine bekannt gegeben – hier bleibst du auf dem Laufenden .

Lebohang Masango hat das Publikum bei der Veranstaltung 2026 begeistert. © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

06 Schau dir vergangene Auftritte an

Red Bull Music hat eine YouTube-Playlist mit Dutzenden von Red Bull Symphonic-Kollaborationen zusammengestellt. Erlebe atemberaubende Auftritte von Künstler:innen aus den unterschiedlichsten Genres von 2020 bis 2026. Im Laufe des Jahres kommen weitere hinzu, also schau regelmäßig vorbei, um neue Videos zu entdecken.