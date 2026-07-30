Ein eigens zusammengestelltes Orchester performte gemeinsam mit Rapper reezy bei Red Bull Symphonic.
© Toni Jahn / Red Bull Content Pool
Music

Wenn Klassik auf Moderne trifft: Das ist Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic bringt Künstler:innen und Orchester zusammen, um moderne Musik für einzigartige Abende neu zu interpretieren. Wir erklären dir, was dich erwartet.
Von: Hanna Jonsson and Emily Rooney
4 min readUpdated on

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Red Bull Symphonic mit Metro Boomin

Metro Boomin interpretiert seine größten Hits mit einem Orchester und besonderen Gästen bei Red Bull Symphonic in Los Angeles neu.

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Inhalt

  1. 1
    Wo Klassik auf zeitgenössische Musik trifft
  2. 2
    Was ist ein Symphonieorchester?
  3. 3
    Wie werden moderne Songs in klassische Musik umgewandelt?
  4. 4
    Red Bull Symphonic-Veranstaltungen rund um den Globus im Jahr 2026
  5. 5
    Red Bull Symphonic 2026 – Tourtermine
  6. 6
    Schau dir vergangene Auftritte an
Red Bull Symphonic, das Live-Musikformat, das Künstler:innen aus zeitgenössischen Genres mit einem kompletten Symphonieorchester zusammenbringt, hat im Laufe der Jahre einige spannende und unerwartete Kombinationen hervorgebracht. Die innovative Konzertreihe verwandelt etablierte Musik in faszinierende Stücke und bietet allen Beteiligten – dem/der Künstler:in, dem/der Dirigent:in und dem Publikum – ein einmaliges Erlebnis.
Von US-Rap und Hip-Hop über österreichischen Drum ’n’ Bass bis hin zu südafrikanischem Amapiano – dieses einzigartige Event begeistert das Publikum an Locations auf der ganzen Welt. Wir zeigen dir, was Red Bull Symphonic eigentlich ist.
November 2025: Tayc liefert beim Red Bull Symphonic in Paris einen kraftvollen Live-Auftritt ab und bringt elektrisierende Energie auf die Bühne des Théâtre des Champs-Elysées

Tayc hat in Paris eine mitreißende Show hingelegt

© Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

01

Wo Klassik auf zeitgenössische Musik trifft

Teilnehmer bei Red Bull Symphonic – Kool Savas

Red Bull Symphonic – Kool Savas

© Red Bull

Das Konzept ist ebenso innovativ wie einfach: moderne Musik mit der Welt der Klassik zu verschmelzen, um etwas Neues und Aufregendes zu schaffen. Indem das Repertoire des/der Künstler:in in klassische Stücke umarrangiert wird, erzeugt Red Bull Symphonic eine einzigartige musikalische Begegnung und einen ganz eigenen Sound. Darüber hinaus sorgt der gemeinsame Auftritt eines Acts aus der modernen Szene mit einem kompletten Symphonieorchester nicht nur für einen wahnsinnigen Wow-Faktor – er bringt auch Menschen mit unterschiedlichem musikalischem Hintergrund zusammen, Musiker:innen und Publikum gleichermaßen, in der Magie der Live-Musik.
Charlotte Day Wilson tritt im Februar 2025 beim Red Bull Symphonic in Toronto, Kanada, auf.

Charlotte Day Wilsons Shoegaze-Vibes haben Toronto in ihren Bann gezogen

© Anthony Tuccitto / Red Bull Content Pool

02

Was ist ein Symphonieorchester?

Den Klang eines kompletten Symphonieorchesters zu erleben, ist ein sehr kraftvolles Erlebnis, immerhin sind es die ganz konkreten physischen Schwingungen der Instrumente, die man raumfüllend regelrecht spürt. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Orchester und einem Symphonieorchester? Nun, ein Symphonieorchester ist die größte Orchesterform und setzt sich aus Streichern, Blechbläsern, Holzbläsern und Schlagzeug zusammen. Es wird oft als ein Orchester definiert, das sowohl über die erforderliche Anzahl an Musiker:innen als auch über die verschiedenen Instrumententypen verfügt, um eine Symphonie aufzuführen. Da die Musiker:innen nach Instrumentenfamilien angeordnet sind – Streicher:innen bilden eine Sektion, Holzbläser:innen eine andere –, kann der/die Dirigent:in den Klang des Orchesters besser ausbalancieren und ein harmonischeres Gesamtgefüge schaffen. Das ist ein Erlebnis, das sich kein Musikfan entgehen lassen sollte.
Der norwegische Rapper Kamelen trat am 13. September 2025 beim Red Bull Symphonic in Bergen, Norwegen, auf und verband unter lebhaften Bühnenlichtern die Energie von Orchester und Hip-Hop

Der norwegische Rapper Kamelen lieferte in Bergen einen mitreißenden Gig ab

© Herman Berger / Red Bull Content Pool

Dezember 2025: DYSTINCT liefert beim Red Bull Symphonic im Theater Amsterdam in den Niederlanden eine mitreißende Show, bei der modernes Flair auf orchestrale Energie trifft

Amsterdam kam in den Genuss eines Auftritts von DYSTINCT

© Lucas Kormelink / Red Bull Content Pool

03

Wie werden moderne Songs in klassische Musik umgewandelt?

Musiker bereiten sich bei den Proben für „Red Bull Symphonic“ am 26. November 2025 in Zagreb, Kroatien, auf einen mitreißenden Auftritt mit Baby Lasagna vor.

Zeitgenössische Musik wird in Orchesterwerke umgesetzt

© Tina Kadoic / Red Bull Content Pool

Bevor das Symphonieorchester mit den Proben für das neue Red Bull Symphonic-Repertoire beginnen kann, müssen die Songs des/der Künstler:in zu klassischen Stücken umarrangiert werden. Das übernehmen ein oder mehrere Musikarrangeur:innen aus der klassischen Musikszene. Ein:e Musikarrangeur:in interpretiert eine bestehende Komposition neu und passt Instrumente, Stimmen, Rhythmen und Tempo an, um einen neuen Klang für ein Musikstück zu schaffen. Oder, wie in diesem Fall, für eine ganze Musikbibliothek.
Red Bull Symphonic füllt am 14. Juni 2026 in Johannesburg, Südafrika, die Bühne mit einem Live-Orchester, DJs und Sängern

Red Bull Symphonic erweckt die Bühne in Johannesburg zum Leben

© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

In „The Making of Red Bull Symphonic with Metro Boomin“ erfährst du noch mehr über den Entstehungsprozess. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und erkunde, wie der Plattenproduzent Metro Boomin seine größten Hits mit einem kompletten Orchester und besonderen Gästen bei Red Bull Symphonic in Los Angeles neu interpretiert hat.

12 Min

Red Bull Symphonic mit Metro Boomin

Metro Boomin interpretiert seine größten Hits mit einem Orchester und besonderen Gästen bei Red Bull Symphonic in Los Angeles neu.

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04

Red Bull Symphonic-Veranstaltungen rund um den Globus im Jahr 2026

Von Ägypten bis Australien, von Griechenland bis Jordanien – Red Bull Symphonic hat das Publikum auf der ganzen Welt in Staunen versetzt. Nimm zum Beispiel die legendäre Show mit dem Plattenproduzenten Metro Boomin, der seine größten Hits gemeinsam mit dem Dirigenten Anthony Parnther und einem kompletten Orchester in Los Angeles neu interpretierte, oder die Zusammenarbeit des Rappers Rick Ross mit Orchestra Noir – das erste „Red Bull Symphonic“ auf US-amerikanischem Boden.
Zeh McGaba tritt im Juni 2026 auf der pulsierenden Red Bull Symphonic-Bühne im Montecasino in Johannesburg, Südafrika, auf

Zeh McGaba brachte Electro-Vibes nach Johannesburg

© Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

Das Coole an dieser Veranstaltung ist, dass sie ein Musikgenre, das dem lokalen Publikum am Herzen liegt, komplett auf den Kopf stellt – wie das österreichische Drum-’n’-Bass-Duo Camo & Krooked, das sich mit dem Komponisten Christian Kolonovits zusammentat, um eine Reise ins Unbekannte zu unternehmen. Wer hätte gedacht, dass diese Kombination eine so magische Synthese hervorbringen würde?

Das Original Red Bull

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Schau dir hier 5 der legendärsten Red Bull Symphonic-Momente an.
Im Jahr 2025 begeistert Dino Jelusic das Publikum im HNK2 in Zagreb, Kroatien, beim Red Bull Symphonic und verbindet Rockgesang mit der Kraft eines Orchesters zu einer mitreißenden Show

Dino Jelusic verband Rock und Klassik in Zagreb

© Tomislav Moze / Red Bull Content Pool

05

Red Bull Symphonic 2026 – Tourtermine

Land

Stadt

Künstler:innen

Genre

Datum

Südafrika

Johannesburg

Sun-El Musician und Dlala Thukzin

Afro-House

13.-14. Juni

Spanien

Madrid

Lia Kali

Soul, Reggae, Urban

22.-23. September

Tschechische Republik

Prag

Ben Cristovao

R'n'B

29.-30. September

Gibt es in deinem Land kein Red Bull Symphonic? Keine Sorge, im Laufe des Jahres werden weitere Termine bekannt gegeben – hierbleibst du auf dem Laufenden .
Lebohang Masango liefert im Juni 2026 beim „Red Bull Symphonic“ im Montecasino in Johannesburg eine atemberaubende Darbietung und zeigt dabei Kreativität und das pulsierende südafrikanische Flair

Lebohang Masango hat das Publikum bei der Veranstaltung 2026 begeistert.

© Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

06

Schau dir vergangene Auftritte an

Red Bull Music hat eine YouTube-Playlist mit Dutzenden von Red Bull Symphonic-Kollaborationen zusammengestellt. Erlebe atemberaubende Auftritte von Künstler:innen aus den unterschiedlichsten Genres von 2020 bis 2026. Im Laufe des Jahres kommen weitere hinzu, also schau regelmäßig vorbei, um neue Videos zu entdecken.

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Red Bull Symphonic mit Metro Boomin

Metro Boomin interpretiert seine größten Hits mit einem Orchester und besonderen Gästen bei Red Bull Symphonic in Los Angeles neu.

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