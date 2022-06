Was ist Streetball? Alles was du wissen musst!

die weltbesten 3-on-3-Streetballer – und das mit Stopps in rund 20 Ländern von Algerien bis in die Schweiz! Damit ist Red Bull Half Court das globalste Streetball-Turnier der Welt. Vom 18. Juni bis 24. Juli macht Red Bull Half Court 2022 in Deutschland halt.

FIBA 3x3 World Tour: Vergleichbar mit der PGA Tour im Golf oder der WSL im Surfen ist die FIBA 3x3 World Tour die höchste Spielklasse der 3x3-Basketball-Welt. Von Mai bis Dezember sammeln die qualifizierten Teams bei spektakulären Stopps von Japan bis Frankreich im Turnierformat Punkte. Los gehts in diesem Jahr mit dem Utsunomiya Opener in Japan am 14./15. Mai. Beim World Tour Finale in Abu Dhabi am 9./10. Dezember wird schließlich der 3x3 World Tour Champion 2022 ermittelt.