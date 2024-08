Was ist VALORANT? Ein Leitfaden für den kompetitiven FPS-Hit von Riot

VALORANT hat die Riege der kompetitiven FPS-Games im Sturm erobert. Kein Wunder, immerhin beweist der Shooter der League of Legends-Macher Köpfchen und punktet mit einem hervorragenden Balancing, spannenden Charakteren und einem exzellenten Gameplay.

Der kostenlose Taktik-Shooter ist bereits im Jahr 2020 für den PC erschienen, befand sich aber bereits seit 2014 in Entwicklung. Aktuell läuft der Beta-Test der Konsolenfassung für PS5 und Xbox Series X/S .

Red Bull Home Ground kommt nach Deutschland: Das Mega-Event in VALORANT findet vom 20. bis 23. November 2024 in Berlin statt. Infos, Tickets und vieles mehr findest du auf der Event-Website .

01 Der Nervenkitzel von Taktik-Shootern

Taktik-Shooter wie VALORANT (oder CS:GO, Rainbow Six Siege und viele mehr) sind ein Subgenre von First- und Third-Person-Shootern und bekannt dafür, dass sie sich auf Strategie und Planung konzentrieren und ein realistisches Gameplay mit einer realistischen Physik und taktische Möglichkeiten bieten.

Während es in Shootern wie Call of Duty eher auf coole Explosionen und einzigartige Kills geht, stehen bei Taktik-Shootern Teamplay und Strategie im Fokus. In VALORANT bringt dich der Verstand weiter als die Muskeln.

VALORANT lässt sich von Spielen wie Counter Strike: Global Offensive inspirieren und leiht sich Mechaniken wie Streuung, das Item-Menü und die relative Genauigkeit während der Bewegung. Eine weitere Inspiration ist Arma 3, das so realistisch ist, dass es bereits von Militärs in der realen Welt für Trainingssimulationen genutzt wird.

02 VALORANT: Ein einzigartiger Ansatz für taktisches Gameplay

In VALORANT, einem charakterbasierten taktischen FPS, der in der nahen Zukunft spielt, trifft Waffenbeherrschung auf einzigartige Agentenfähigkeiten . Du spielst als Teil eines Eliteteams von Agenten. Natürlich hat jeder Agent einzigartige Fähigkeiten und eine ultimative Fähigkeit, die du durch Abschüsse, das Sammeln von Kugeln oder das Zerstören von Zielen aufladen musst. Im Hauptspiel greifst du entweder ein bestimmtes Ziel an oder verteidigst es, es geht also immer darum, ein Ziel zu erfüllen.

Die Agenten sind in vier Rollen unterteilt: Duellanten, Wächter, Initiatoren und Taktiker . Da jeder Agent ein eigenes Spezialgebiet hat, kann die Zusammenstellung eines Teams mit den richtigen Agenten für die jeweilige Aufgabe den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

03 Die Agenten von VALORANT meistern

Natürlich wäre es zu einfach, mit dem Zugriff auf alle Agenten zu beginnen. Wenn du einen Account erstellst, hast du Zugang zu fünf Agenten , von denen jeder eine von vier Rollen übernehmen kann. Weitere Agenten erhältst du mit der Spielwährung Kingdom Credits . Diese Credits erhältst du, indem du Spielstatistiken sammelst oder bestimmte tägliche und wöchentliche Aufgaben erfüllst.

Werfen wir einen Blick auf die vier Agenten-Klassen:

Duellanten

Diese "autarken Fragger" sind darauf spezialisiert, sich in Bombengebiete zu stürzen, Informationen für dein Team zu liefern und euch zu helfen, voranzukommen. Sie können schnell große Entfernungen zurücklegen und mit ihren blitzartigen Fähigkeiten Feinde blenden, die sich auf die Verteidigung konzentrieren. Natürlich sind Duellanten die Anführer des Angriffs.

Jett ist die ranghöchste Duellantin, denn ihre Fähigkeit Rückenwind verleiht ihr die beste Beweglichkeit im Spiel. Weitere Duellanten sind beispielsweise Raze, Phoenix, Reyna oder Yoru .

Initiatoren

Die Initiatoren sind das eigentliche Gehirn der Operation. Sie durchbrechen die feindlichen Stellungen und haben die Fähigkeit, zu blitzen, aber sie können dir auch genau zeigen, wo sich der Feind versteckt.

Diese wichtigen Informationen können die Eroberung eines Ziels sehr viel einfacher machen - zumindest auf deiner Seite. Mit ihrer einfachen, leicht zugänglichen Ausrüstung ist KAY/O wohl der Basis-Initiator und ideal für Anfänger. Andere Initiatoren sind Breach, Sova, Fade oder Skye .

Wächter

Wie der Name schon sagt, graben sich die Sentinels in deine Verteidigungslinie ein, schneiden Bereiche der Karte ab und stellen "Objekte" auf, um sicherzustellen, dass der Feind nicht an deinen Flanken vorbeikommt, ohne großen Schaden zu nehmen.

Mit seiner leicht zugänglichen, aber mächtigen Ausrüstung, zu der auch die Nanoswarm-Granate gehört, ist Killjoy einer der stärksten Wächter im Spiel. Zur Klasse gehören aber auch Sage, Cypher, Chamber und Deadlock .

Taktiker

Taktiker kontrollieren die Menge und nutzen ihre Fähigkeiten, um Deckung zu schaffen und lauernde Feinde auszuschalten. Zu ihren Fähigkeiten gehören Rauch, Molotovs, Blitze und Betäubungen, mit denen sie die Bewegungen deines Teams verbergen und Feinde für Überraschungsangriffe blenden können.

Omen ist wohl der vielseitigste - und stärkste - Controller im Spiel, auch wenn bestimmte Karten einen anderen Ansatz erfordern. Ebenfalls der Klasse angehören Brimstone, Viper, Astra und Harbor .

04 Die VALORANT-Spielmodi

VALORANT ist ein Spiel mit globaler Anziehungskraft © Barış Acarlı/Red Bull Content Pool

Es gibt acht Spielmodi in VALORANT:

Unrated

Im Standardmodus gewinnt das Team, das zuerst 13 Runden gewonnen hat, das Spiel. Um die Sache zu verkomplizieren, hat das angreifende Team den Spike, ein bombenähnliches Gerät, das sie an einen von mehreren Orten bringen und aktivieren müssen. Wenn du einen aktivierten Spike 45 Sekunden lang beschützt, explodiert er und du bekommst einen Punkt. Die Verteidiger müssen dies verhindern.

Spike Rush

Das Gleiche wie oben, nur schneller. Diesmal geht es um das beste Team in sieben Runden (Best of 7). Die Spieler:innen beginnen mit voll aufgeladenen Fähigkeiten, mit Ausnahme ihrer ultimativen Fähigkeit, die sich doppelt so schnell auflädt wie in normalen Spielen, was für ein chaotisches Erlebnis sorgt.

Swift Play

Zehn Spieler:innen teilen sich in zwei Teams auf, wobei die Angreifer:innen versuchen, den Spike zu platzieren, und die Verteidiger:innen, das zu verhindern. Hier wird im Best-of-9 gespielt. Während Unrated 40 Minuten dauern kann, sollte dieser schnellere Modus etwa 15 Minuten pro Spiel in Anspruch nehmen.

Premier

Dieser neue 5v5-Spielmodus richtet sich an Spieler, die Profi werden wollen und wurde 2024 weltweit eingeführt. Dein Team tritt gegen Teams in der gleichen Division an, wobei die Saisons jeweils ein paar Wochen dauern. Die besten Teams treten in der Divisionsmeisterschaft gegeneinander an, und die Gewinner steigen auf.

Deathmatch

Du kennst das Spiel. Vierzehn Spieler:innen treten in einem neunminütigen Free-for-All gegeneinander an. Wer zuerst 40 Kills erreicht, gewinnt. Du wirst als zufälliger Agent mit vollen Schilden spawnen, aber mit deaktivierten Fähigkeiten.

Team Deathmatch

Wie oben, aber du spielst in zwei Teams mit je fünf Spielern. Diesmal dauern die Spiele neun Minuten und 30 Sekunden, und das Ziel sind bescheidene 100 Kills.

Eskalation

Inspiriert vom "Gungame" in Counter-Strike und Call of Duty: Black Ops, arbeitet sich dein Team aus fünf Spielern durch eine zufällige Auswahl von 12 Waffen. Ihr müsst eine bestimmte Anzahl von Kills pro Waffe erzielen, um zur nächsten Waffe zu gelangen. Das erste Team, das alle 12 Level durchläuft oder nach 10 Minuten die meisten Punkte hat, gewinnt.

Replikation

Wähle einen bestimmten Agenten, aber beschwere dich nicht, wenn dein ganzes Team als der siegreiche Agententyp spielen muss. Best-of-9, wobei die Spieler nach Runde vier die Seiten wechseln.

05 Kompetitive Integrität: Ranglistenmodus und Anti-Cheat

VALORANT bei Red Bull Home Ground: Fest im Esports verankert. © KREW Collective/Red Bull Content Pool

Die kompetitiven Spielmodi sind Ranglistenspiele- Das bedeutet, dass dein Ergebnis aufgezeichnet wird und hilft dir, in der Weltrangliste aufzusteigen. Auf diese Weise kann jeder überall auf der Welt die Chance haben, in der großen Liga mitzuspielen.

Was das Gameplay angeht, denkst du an Unranked Matches, aber mit einem gewinnbasierten Ranglistensystem, das jedem Spieler nach fünf gespielten Partien einen Rang zuweist. Du musst mindestens 20 Jahre alt sein, bevor du spielen kannst. Nach jeder Gruppe von zwei Runden kannst du über ein Unentschieden abstimmen, wobei das Ranglistensystem von Iron bis Radiant reicht. Radiant ist aber nur für die Allerbesten reserviert.

Gibt es eine Anti-Cheat-Lösung in Valorant? Um Unfairness zu verhindern, verwendet das Spiel Vanguard, eine Anti-Cheat-Software, die Spieler:innen daran hindert, auf unfaire Weise voranzukommen, und so ein Höchstmaß an Wettbewerbsintegrität aufrechterhält.

06 Jenseits des Schlachtfelds: die VALORANT-Community

VALORANT hat eine lebendige Community von Gamern und Content Creators © KREW Collective/Red Bull Content Pool

VALORANT hat eine lebendige Online-Community hervorgebracht, in der Spieler:innen Messageboards, Foren und Inhalte wie Play-Through-Videos und Tipps-Blogs erstellen.

Zu den beliebten Streamern gehören: Tarik, der mehr als 2,4 Millionen Follower auf Twitch hat; Tenz, der die Sentinels repräsentiert, eine der Top-Organisationen im VALORANT-Raum; und Kyedae, eine der beliebtesten weiblichen Streamerinnen auf Twitch.

Es hat auch einige große Esports-Events ausgelöst, wie Red Bull Home Ground und Riot Games' eigene VALORANT Champions Tour (VCT), ein einjähriges Turnier, das aus drei Stufen besteht: Champions - die Weltmeisterschaft; Masters - internationale Turniere in der Mitte der Saison; Challengers - regionale Qualifikationsturniere für Masters. Und dann gibt es ja auch noch den Red Bull Campus Clutch.

6 Min Red Bull Campus Clutch World Final Knockout Phase Highlights VALORANT players from universities across the globe aim for a spot at the Red Bull Campus Clutch World Final.

Außerdem gibt es Ascension, eine Liga ohne Partner, die die Regionen Amerika, EMEA und Pazifik abdeckt.

07 Erste Schritte mit VALORANT

Wie bereits erwähnt, läuft VALORANT auf Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ein Wort der Warnung: VALORANT läuft nicht unter Windows 11, wenn das System nicht über einen Trusted Platform Module (TPM) 2.0-kompatiblen Kryptoprozessor und aktiviertes UEFI Secure Boot verfügt, wie es in den Mindestsystemanforderungen von Microsoft für das Betriebssystem vorgeschrieben ist.

Gehe zu playvalorant.com , um das Spiel herunterzuladen und noch heute loszulegen.

08 Fazit: Tauche ein in die Welt von VALORANT

VALORANT ist eine aufregende Welt, in der die Möglichkeiten endlos sind. Von der Art, wie du deinen Agenten aufrüstest, über die Art des Spiels, das du spielen möchtest, bis hin zu der Frage, ob du dich auf internationaler Ebene messen möchtest - es liegt wirklich an dir. Wenn du eine eher zerebrale Herangehensweise an ein FPS-Spiel suchst, ist VALORANT genau das Richtige für dich.

Willst du VALORANT von seiner besten Seite sehen? Schalte ein zum Red Bull Home Ground .