Watch Dogs: Legion – das sind die besten Tech- und Gadget-Upgrades

Wir klären euch auf, welche PS4-Games mit welchen Bedingungen in PS5-Games "umgewandelt" werden können. Ein kleiner Ratgeber, für das kommende Weihnachts-Shopping in Sachen PlayStation!

Wir klären euch auf, welche PS4-Games mit welchen Bedingungen in PS5-Games "umgewandelt" werden können. Ein kleiner Ratgeber, für das kommende Weihnachts-Shopping in Sachen PlayStation!

1. Deep Profiler