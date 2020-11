Tipps für Watch Dogs Legion

Drohnen erleichtern das Rebellen-Leben immens!

Setzt Drohnen aller Art ein, so oft es geht. Sie sind sehr nützlich, um die Gegend auszukundschaften. Auf diese Weise wisst ihr immer, wie viele Gegner unterwegs sind, wo sie patrouillieren und welche Gefahren mitunter versteckt auf euch lauern. Ihr müsst die fliegenden Spione gar nicht selbst im Gepäck haben - hackt einfach Drohnen in der Umgebung. Ihre Reichweite ist zwar limitiert, oft bringen sie euch aber so nah an die Sperrbereiche heran, dass ihr problemlos von dort aus Kameras auf dem Gelände hacken und weitermachen könnt, ohne entdeckt zu werden.

Interessanter Nebeneffekt: Ihr dürft Lastendrohnen besteigen und mit Ihnen durch die Landschaft fliegen - auf diese Weise erspart ihr euch jede Menge Ärger und langes Herumgeschleiche und gelangt außerdem in den Rücken der Gegner. Wenn ihr gerade keinen eigenen Spiderbot zur Verfügung habt, solltet ihr euch in der Gegend umschauen - oft stehen Kisten herum, in denen die Krabbelhelfer geparkt sind und von euch gehackt werden können. Desweiteren benötigt ihr die achtbeinigen Gadgets, um an verborgene Techpunkte oder andere geheime Gegenstände heranzukommen.

So gelingt die perfekte Flucht

Wenn ihr euch fix verdünnisieren wollt, müsst ihr unbedingt auf heranfliegende technische Plagegeister achten. Drohnen verhindern, dass ihr euch aus dem Staub macht - hackt sie, um sie zu entwaffnen oder sogar zu übernehmen und gegen die Jäger zu richten. Sobald ihr von Albion verfolgt werdet, ist es ratsam, Checkpoints zu umgehen, um eine erneute Entdeckung zu vermeiden. Ihr solltet auf der Flucht die Umgebung im Blick behalten und sie zu eurem Vorteil nutzen - per Knopfdruck errichtet ihr etwa Straßenbarrieren oder verwickelt andere Vehikel in Verkehrsunfälle, um Kontrahenten aufzuhalten.

Lustigerweise könnt ihr die Fahrzeuge der Polizei hacken, um das Entkommen zu decken. Übrigens ist es möglich, während der Fahrt zu ballern, um noch mehr Chaos zu stiften oder Verfolger loszuwerden. Eine weitere Hilfe: Wählt Teammitglieder, deren Fähigkeiten ihnen Schutz vor Verfolgerdrohnen verleihen. Oft genügt es auch fix die Sichtlinie zu brechen - geht hinter einem Gegenstand in Deckung, rennt in verlassene Straßen - die KI-Gegner verlieren meist relativ schnell das Interesse. Sobald die Minimap keine rote Umrandung mehr hat, seid ihr sicher.

Das Geld liegt (fast) auf der Straße

ETO ist die Währung von Watch Dogs Legion und eigentlich kann man sich die virtuelle Brieftasche sehr einfach füllen: Hackt alle möglichen elektronischen Geräte, die mit Geld in Verbindung stehen - ihr findet sie überall. Geldautomaten lassen sich extrem simpel erreichen, sie sind quasi an jeder Ecke montiert und sogar auf der Mini-Map markiert. Aber auch Spielautomaten oder Mini-Games sind ein guter Weg, um den eigenen Geldbeutel aufzufüllen.

Rekrutiert Insider und nutzt ihre Verkleidung

Diese nützlichen Skills braucht ihr unbedingt