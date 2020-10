Welche Next Gen-Konsole passt zu mir?

Faktor 1: Exklusivtitel

Was wäre eine Konsole ohne Spiele? Mittlerweile sind die meisten Titel auf mehreren Plattformen erhältlich und bieten in seltenen Fällen sogar die Option auf Cross Play. Man erlebt jedoch immer wieder eine Zeitexklusivität für Releases oder DLC. Allerdings bieten sowohl die PlayStation, als auch die Xbox, einige Franchises, die man nur auf der hauseigenen Konsole genießen kann. Zu den Prominenten Sony-Reihen zählen unter anderem God of War, Ratchet & Clank, The Last of Us, Marvel’s Spider Man, Horizon Zero Dawn und Ghost of Tsushima. Microsoft bietet euch hingegen Halo, Gears of War, Forza (Horizon), Hellblade und Fable. Beide Publisher haben dabei wenig Probleme ihre Spiele auf dem PC verfügbar zu machen. Im Fall von Microsoft schafften es einige Titel, wie die Ori-Games, sogar auf die Nintendo Switch.