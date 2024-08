Noel Robinson: Der schüchterne Tänzer aus München ist ein Social Media-Hit

Damals war ich bei weitem nicht so groß wie heute. Ich habe damit angefangen, als ich noch im Training war. Irgendwann hatte ich ein oder zwei Millionen Follower und konnte schon davon leben. Das hat meine Eltern natürlich erst einmal beruhigt, denn sie sahen, dass Geld hereinkam, von dem ich problemlos leben und sogar ausziehen konnte, also war das überhaupt kein Problem. Aber es war nicht so, wie es jetzt ist.

Es gab verschiedene Stufen. Mein erster viraler Hit war ein Video, in dem ich mit einem Polizisten in München tanze, ich ging einfach hin und fing an zu tanzen. Das war das erste Video, das millionenfach aufgerufen wurde. Ein Video, das noch mehr Hits erzielte -- ich glaube, es hatte damals etwa 40 Mio. Aufrufe -- war eines mit meinen Haaren. Es war gerade Lockdown und ich musste mir etwas einfallen lassen, weil ich wegen Covid nicht draußen tanzen konnte. Also habe ich ein Video gemacht, in dem ich meine Haare zu einem Sound aus meiner Kapuze springen ließ, und plötzlich hatte es 40 Mio. Views. Das war kurzzeitig mein Ding in der Zeit, als ich draußen nichts machen konnte.

Dann kam eine Zeit, in der die Entwicklung ins Stocken geriet. Erst wuchs ich von 300.000 auf 1 Mio. Follower, dann blieb ich über ein Jahr lang bei 1 Mio. stehen. Ein Jahr lang ging es einfach so konstant weiter. Ich war ein bisschen frustriert, aber dann habe ich wieder angefangen zu tanzen, und eines Tages habe ich meine Haare wieder ins Spiel gebracht. Ich ging auf einen Wachmann zu und zog meine Kapuze herunter. Er war auf einmal so happy und umarmte mich. Dann habe ich einen Soundtrack darüber gelegt, und das Video hatte plötzlich 100 Mio. Aufrufe. Von diesem Tag an habe ich meine Haare wieder voll ins Spiel gebracht. Ich habe diesen Move immer und überall gemacht: Beim Arzt, auf der Polizeiwache, überall, und alle Videos gingen viral.

So fing der Hype erst richtig an, aber das Problem war, dass ich nicht nur dafür bekannt sein wollte, dass ich meine Kapuze herunterziehe, also habe ich es wieder mit dem Tanzen kombiniert, und alles wurde total verrückt.