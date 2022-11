So macht man einen Wheelie mit dem BMX

Bei beiden Tricks hebt das Vorderrad während der Fahrt vom Boden ab. Allerdings gibt es ein paar grundlegende Unterschiede: Beim Manual sitzt man nicht im Sattel und tritt nicht in die Pedale. Außerdem sind die Arme gestreckt. Bei einem Wheelie sitzt man wiederum, tritt in die Pedale und hat die Arme bequem gebeugt.

Der sogenannte Bailout ist bei allen Extremsportarten extrem wichtig. Das ist der Moment, in dem man merkt, dass etwas schief läuft und man reagieren muss, um eine Verletzung zu vermeiden. Beim Manual oder Wheelie hast du normalerweise dein Körpergewicht hinter dem Bike, so dass du wahrscheinlich nach hinten fällst, wenn etwas schief geht. Der beste Rettungs-Move besteht darin, einfach so schnell wie möglich die Füße auf den Boden zu bringen, bevor du zu Boden stürzt und dich verletzt.

Wenn du alle oben genannten Schritte perfektioniert und ausreichend geübt hast, ist es an der Zeit, den Manual zu versuchen. Steige dazu auf das Bike und fahre los. Während du langsam fährst, beuge dich mit dem Oberkörper nach unten in Richtung Lenker. Dann hebst du deinen Hintern etwas vom Sitz, um anschließend den Push-and-Pop auszuführen, damit das Gewicht des nach hinten gelehnten Körpers das Vorderrad vom Boden abheben lässt. Sobald das Vorderrad oben ist (ca. 40-45 Grad), strecke deine Arme durch, beuge die Knie leicht und halt den Hintern über dem Sitz. So einfach geht's!

Beim Manual rollt man einfach dahin, ohne in die Pedale zu treten. Du benötigst also ausreichend Schwung und das richtige Momentum, um vorwärts zu kommen.

Der Start beim Wheelie erfolgt genau wie beim Manual. Sobald das Vorderrad den Boden verlassen hat, musst du nun versuchen das Bike stabil in dieser Position zu halten und weiter in die Pedale zu treten. Wenn dir das gelingt, hast du erfolgreich einen Wheelie gemacht.

