Im Jahr 2005 startete Verstappen seine ersten Gehversuche im Motorsport. Wie bei vielen Formel-1-Piloten begann auch seine Reise im Kartsport . Bis 2009 auf nationaler Ebene in Belgien und den Niederlanden, bevor er 2010 in den internationalen Kartsport wechselte .

Im September 2014 bekam Verstappen die Superlizenz und damit die Grundvoraussetzung zur Teilnahme an Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft. Anschließend debütierte Verstappen für Toro Rosso im ersten freien Training beim Großen Preis von Japan. Mit 17 Jahren und drei Tagen wurde er damit der jüngste Fahrer, der an einem Formel-1-Wochenende zum Einsatz kam . 2015 erhielt Verstappen bei der Scuderia Toro Rosso ein Formel-1-Cockpit und wählte die 33 als seine Startnummer.

