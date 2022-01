MTB-Wörterbuch: Diese 10 Begriffe gehören in jeden Wortschatz

Dass man einem Mountainbiker gegenübersteht, lässt sich anhand vieler Dinge erkennen. Zum einen sitzt er auf einem Bike – so weit, so klar. Meist ist dieser außerdem mit einem Fox T-Shirt und abgetragenen Five Ten-Schuhen ausgestattet und lässt in jedem zweiten Satz Namen wie etwa Rachel Atherton fallen. Und dann gibt es da noch die Sprache.