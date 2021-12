11 für 2022: Die Newcomer, die das neue Jahr prägen werden

Wir wissen ja, wie das ist: 2021 neigt sich dem Ende und man ist noch nicht mal damit fertig, die Songs auf der persönlichen Jahresendliste in die richtige Reihenfolge zu bringen, da geht es schon wieder darum, in Sachen Newcomer*innen mitreden zu können. Wer soll da noch hinterherkommen? Für alle, die dahingehend ein bisschen Hilfestellung benötigen, kommen an dieser Stelle elf Newcomer*innen, die die Welt von Deutschrap und Pop nachhaltig prägen dürften – zumindest unserer bescheidenen Meinung nach.