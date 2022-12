11 für 2023: Diese Newcomer solltet ihr im Auge behalten

Egal ob persönlicher Jahresrückblick oder der eurer Streaminganbieter – die Alben, Singles und Hits für 2022 dürften mittlerweile feststehen. Aber was ist eigentlich mit den Künstler*innen, die noch unter dem Radar fliegen, dort aber schon richtig Welle machen und 2023 endlich durchstarten werden? Damit ihr auch in Sachen Next Gen einen Überblick habt, gibt es an dieser Stelle eine Liste mit den vielversprechendsten Artists für die nächsten Monate.

Es brauchte nur einen Freestyle, dann war Yung Saint Paul in aller Munde. Die spontanen Zeilen am Ende eines Videoportraits bei den Kolleg*innen von hiphop.de kamen so gut an, dass der Newcomer aus Mosbach zwischen Heilbronn und Heidelberg den Song kurzerhand als echte Single veröffentlichte. Wäre auch zu schade um die Lines gewesen. Nach Props von Ufo361, Kolja Goldstein und Konsorten wurde sogar ein ganzes Format aus den Studio-Sessions mit Mic in der einen und Joint in der anderen Hand: „Freestyle mit dicker Lunte“ ist gerade in die dritte Runde gegangen. Aber Paulie weiß auch auf Solotracks wie

vor gut zehn Jahren an den Start kam, wurde seine Musik oft als Emo-Rap bezeichnet. Ein Jahrzehnt später ist Casper ein Superstar, füllt große Hallen und die Genrebezeichnung gibt es immer noch. Auch wenn das, was man darunter versteht, ganz anders klingt. Zum Beispiel so wie Lucifer Xo. Manchmal melancholisch und gitarrenlastig, dann wieder mit Uptempo-Beats dreht sich in den Songs des 20-jährigen alles um die Gefühlswelt seiner Generation. Dafür gab’s neben einem Support-Slot für Luna nach der „Winter“-EP und Songs wie „Miss You“ eine Nominierung für den New Music Award 2022.