Mein erster HYROX mit 40: Wie ich meine Leidenschaft für Fitness fand

01 Warum sollte sich jemand der HYROX Challenge stellen?

Als ich den belebten Boden ein Hyrox-Veranstaltung betrat, ging mein Puls unmittelbar höher - nicht nur vor Aufregung, sondern vor Vorfreude auf das, was vor mir lag.

Mit 40 Jahren und meiner Erfahrung im Profisport (Rugby Union, Rugby League, Touch Football, Triathlon und Adventure Racing) dachte ich, ich hätte schon die härtesten körperlichen Herausforderungen erlebt... aber nichts konnte mich auf meine erste Begegnung mit HYROX vorbereiten.

HYROX ist ein einzigartiger Fitnesswettkampf , der Laufen mit verschiedenen funktionellen Fitnessbewegungen kombiniert. Er ist so konzipiert, dass er selbst die fittesten Athlet:innen an ihre Grenzen bringt, und als ehemaliger Profisportler war ich sehr gespannt, wie ich mich schlagen würde.

Zugegebenermaßen hatte ich mich nur zwei Wochen auf dieses Event vorbereitet, aber die Frage blieb: "Kann ich es auf diesem Niveau noch schaffen?

02 Was ist HYROX?

Die Grundidee von HYROX ist einfach, aber anspruchsvoll. Das Rennen besteht aus einer 8 km langen Laufstrecke, die nach jedem gelaufenen Kilometer durch eine funktionelle Trainingsstation unterbrochen wird. Dazu gehören Ski Erg, Sled Pushing, Sled Pulling, Burpees, Row Erg, Lunges mit Gewicht, Wall Balls und habe ich schon erwähnt, dass viel gelaufen wird?

Jede Station ist so konzipiert, dass sie verschiedene Aspekte der körperlichen Fitness testet, von Kraft und Stärke bis hin zur Ausdauer.

Ich kann dir sagen, dass ich etwa 30 Minuten vor dem Start etwas nervös wurde.

Wenn du die Aufwärmzone betrittst, beäugen sich die Teilnehmer:innen gegenseitig wie ein Haufen Gladiatoren, die in der modernen Arena mit pumpender Musik, sorgfältig zusammengestellten Fitness-Outfits (die meisten ohne Shirt; an diesem Tag ging wohl die Baumwollallergie um), den Mitgliedern der örtlichen Fitnessstudio-Gemeinschaft und den Anfeuerungsrufen der Menschenmenge an der Ziellinie, wenn jemand, der in der HYROX-Gemeinschaft willkommen geheißen wird, sein Rennen beendet.

Als wir unter dem aufblasbaren Red Bull-Bogen in die Startzone schlurften, zog ich mir das T-Shirt aus und hatte das Gefühl, das ich vor jedem großen Wettkampf habe; ein Empfinden, dass sich am ehesten mit jenem Moment vergleichen lässt, an dem man kurz davor ist, von einer hohen Klippe ins Wasser zu springen: Schmetterlinge und Adrenalin!

Als ich den ersten 1 km-Lauf begann, fühlte ich mich zuversichtlich. Der Laufrhythmus kam mir ganz natürlich vor, auch wenn die Zeiten, in denen ich in der Vorsaison 400-m-Läufe absolviert hatte, nur noch eine ferne Erinnerung waren. Meine Zuversicht verflog jedoch schnell, als ich die erste Trainingsstation erreichte: 1.000m SkiErg.

Der SkiErg simuliert die Bewegung des nordischen Skifahrens und fordert sowohl die Kraft des Oberkörpers als auch die kardiovaskuläre Ausdauer ein. Ich absolvierte dieses Station in etwas mehr als 3:35 Minuten. Am Ende brannten meine Arme, aber ich hielt durch, motiviert von der Menge und den anderen Teilnehmern um mich herum.

Der am meisten unterschätzte Teil dieses Workouts ist die Roxzone, der Bereich, der zwischen den einzelnen Stationen in den Laufparcours hinein- und herausführt. Hier kannst du zwischen den einzelnen Übungen eine kleine Verschnaufpause einlegen oder weiterlaufen, wenn du das willst. Insgesamt absolvierst du zwischen den einzelnen Stationen 200 bis 300 Meter zusätzlich.

Die weiteren Stationen waren hart, aber das Laufen erwies sich als der zermürbendste Teil. Die 8 km fühlten sich endlos an und jeder weitere Kilometer schien länger zu sein als der letzte. Meine Beine, die an kurze, explosive Geschwindigkeitsschübe gewöhnt waren, hatten Mühe, mit dem für HYROX erforderlichen Dauertempo mitzuhalten.

03 Eine denkwürdige Zeit: 76 Minuten und 23 Sekunden

Seit meiner Zeit als Fußballer folge ich einer etwas abergläubischen Routine, die ich auch heute noch umsetze: Ich schreibe meine Ziele auf meine Schuhe. Affirmationen, Menschen, die mich motivieren, oder eine Zeit, die es zu schlagen gilt.

Ich hatte mir eine Zeit von 68 Minuten vorgenommen, aber schließlich überquerte ich die Ziellinie, als die Uhr 76 Minuten und 23 Sekunden anzeigte. Eine Zeit, auf die ich sehr stolz war, wenn man bedenkt, wie wenig ich in die Vorbereitung investiert hatte.

Als ich zur letzten Station, den 100 Wall Balls, ankam, war mein Puls im roten Bereich und ich war fest entschlossen, die Wiederholungen so gut wie möglich zu schaffen. Die Hoffnung, 100 Wiederholungen ohne Unterbrechung zu packen, war schnell Geschichte; am Ende lief es nach folgendem Muster ab: 40, dann 20, dann 20, dann die letzten 20.

HYROX hatte mich auf eine Art und Weise getestet, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte, und ich bin definitiv stärker daraus hervorgegangen.

04 Die wichtigsten Erkenntnisse: Lektionen aus der HYROX-Arena

Ausdauer ist der Schlüssel : Obwohl ich im Rahmen des 98Gym Hybrid-Programms trainiert habe, bei dem kurze, intensive Ausdauereinheiten die Norm sind, verlangte HYROX eine andere Art von Ausdauer. Die 8 Kilometer lange Laufstrecke hat mir deutlich vor Augen geführt, dass kontinuierliche Ausdauer genauso wichtig ist wie explosive Kraft. Das Training für HYROX hat mir die Vorteile eines anhaltenden Ausdauertrainings wieder bewusst gemacht.

Mentale Stabilität : Während des Rennens gab es Momente, in denen ich am liebsten aufgehört hätte. Die kumulative Müdigkeit vom Laufen und den hochintensiven Stationen war überwältigend. Diese Momente zu überstehen, war jedoch nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Herausforderung. Ich sagte mir immer wieder, dass es besser ist, schneller zu kriechen als anzuhalten und eine Wiederholung hinzukriegen, egal wie langsam sie war. Das Rennen hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, während des gesamten Rennens positiv zu bleiben und mir zu sagen: "Ich bin gut, ich fühle mich gut, lass uns das verdammt nochmal packen!"

Allgemeine körperliche Vorbereitung : Die HYROX-Kombination aus Laufen und funktionellem Training hat mir gezeigt, wie wichtig eine umfassende Fitness ist. Es reicht nicht aus, stark oder schnell zu sein, man muss auch vielseitig sein. Die Veranstaltung hat mich dazu gebracht, meine allgemeine Fitness zu verbessern und mehr funktionelle Bewegungen in mein Trainingsprogramm einzubauen. Ich trainiere schon seit einiger Zeit mit dem Programm von 98Gym und habe mich mehr auf das Hybrid-Programm eingestellt, so dass mir die Übungen außerhalb des Laufens leicht gefallen sind. Jetzt besteht die Herausforderung darin, mehr simulierte HYROX-Trainingsszenarien einzubauen, um besser zu werden.

05 HYROX Gemeinschaft und Support

Einer der lohnendsten Aspekte von HYROX war das Gefühl der Gemeinschaft.

Die Mitstreiter:innen und Zuschauer:innen haben mich ständig ermutigt und eine elektrisierende Atmosphäre geschaffen. Diese Unterstützung hat mir geholfen, die schwierigsten Abschnitte des Rennens zu überstehen.

Es erinnerte mich an die Kameradschaft, die ich in meiner Anfangszeit bei lokalen Fitnesswettbewerben und Touch-Football-Runden erlebt hatte, und es war großartig, dies als Teilnehmer zu erleben.

06 Warum es nie zu spät ist, an Wettkämpfen teilzunehmen

Mit 40 habe ich mich gefragt, ob ein weiterer Wettkampf mir mehr schaden als mich motivieren würde, aber er hat das Feuer wieder entfacht. HYROX hat bewiesen, dass das Alter nur eine Zahl ist. Mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Training kann ich immer noch an Wettkämpfen teilnehmen und persönliche Bestzeiten erreichen. Ich trainiere bereits für den nächsten Wettkampf!

07 Reflektionen und zukünftige HYROX-Ziele

Die Teilnahme an HYROX war eine großartige Erfahrung. Es hat mich in einer Weise herausgefordert, die ich nicht erwartet hatte, und hat mir ein tiefes Gefühl der Erfüllung gegeben. Wenn ich über das Rennen nachdenke, bin ich dankbar für die Lektionen, die ich gelernt habe, und für die Möglichkeit, an meine Grenzen zu gehen. Ja, ich muss mehr laufen, aber es war auch eine gute Grundlage dafür zu sehen, wo ich mit meiner Fitness stehe. Ich kann immer noch schweres Zeug bewegen, einen Schlitten ziehen, Ski fahren und rudern, schwere Sachen tragen, Ausfallschritte ohne Unterbrechung machen, Burpees absolvieren, bis ich ohnmächtig werde, und in die Hocke gehen.

Der Blick in die Zukunft spornt mich an, weiter zu trainieren und mich zu verbessern. HYROX hat meinen Kampfgeist neu entfacht und ich plane bereits mein nächstes Rennen. Mein Ziel ist es, meine Zeit zu verbessern und meine Technik zu verfeinern, indem ich mich auf die Bereiche konzentriere, in denen ich Schwierigkeiten hatte, insbesondere auf den Laufabschnitten. Außerdem habe ich begonnen, mehr funktionale Fitnessbewegungen in mein Training einzubauen, um für die vielfältigen Herausforderungen des HYROX gut gerüstet zu sein.

Abschließend kann ich sagen, dass meine erste Erfahrung mit HYROX mich daran erinnert hat, wie wichtig es ist, Grenzen zu überschreiten und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Es ist nie zu spät, seinen Leidenschaften nachzugehen und sich dabei neu kennenzulernen.

HYROX hat mir einen neuen Sinn für meine Ziele und eine neue Perspektive auf Fitness gegeben. Ich ermutige jeden, unabhängig von Alter oder Herkunft, die Herausforderung anzunehmen. Vielleicht entdeckst du Stärken, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast, und entdeckst eine Leidenschaft wieder, die du längst als verloren abgeschrieben hast. Ich bin mir sicher, dass es dich beflügeln wird, alles anzunehmen, was das Leben dir vor die Füße schmeißt.

