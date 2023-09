So funktionieren Surf-Wettbewerbe

2024 wird es zum erst zweiten Mal in der Geschichte Olympiamedaillen für die besten Surfer:innen geben. Und damit du das Spektakel bestmöglich genießen und verfolgen kannst, haben wir hier den ultimativen Guide für Surf-Wettbewerbe .

01 Der Ablauf

Lass uns von vorne beginnen, denn wir haben gleich gute Nachrichten, die einiges erleichtern: Egal, um welchen Wettbewerb es sich handelt, der Ablauf ist immer derselbe. Die Surfer:innen müssen sich Runde für Runde (auch "Heats" genannt) im Wasser beweisen, um weiterzukommen. Wer einen Heat gewinnt, kommt weiter -- von der ersten Runde bis zum Finale.

Erste Runde

Bei einem Surf-Wettbewerb oder bei den Olympischen Spielen werden die Surfer:innen in sechs Gruppen eingeteilt, in denen jeweils vier Surfer:innen gegeneinander antreten, wobei die Top zwei direkt in die dritte Runde aufsteigen. Die beiden anderen kommen in die zweite Runde.

Caroline Marks mit einem massiven Turn © Trevor Moran

Zweite Runde

Die Top zwei von Runde zwei kommen in die dritte Runde, die anderen scheiden aus.

Dritte Runde und Finals

In Runde drei treffen die bestplatzierte Surfer:innen aus der ersten und zweiten Runde auf die am schlechtesten platzierten Surfer:innen und so weiter. Ab den Viertelfinal-Heats bis zum Finale werden die Runden im K.O.-System gefahren. Ganz einfach, oder?

Die einzelnen Heats dauern zwischen 15 und 30 Minuten, in denen die Athlet:innen so viele Wellen nehmen können, wie sie wollen. Am Ende zählen jedoch nur die zwei besten Wellen, die von den Judges bewertet werden.

02 Das Bewertungssystem

Carissa Moore mit einem Backside-Finner © Jason Kenworthy

Die Judges bewerten die Surfer:innen auf der Grundlage verschiedener Dinge, wie zum Beispiel Stil, Technik und Flow. Aber natürlich fließt auch die Größe und Wucht einer Welle in die Bewertung ein, sowie die Schwierigkeit der Manöver. Jede gesurfte Welle wird nach einem Run mit Punkten zwischen 1 und 10 bewertet. Am Ende jedes Heats werden die Wertungen der zwei besten Wellen zusammengerechnet -- man kann also maximal 20 Punkte erreichen. Am Ende des Heats gewinnt der oder die Surfer:in mit dem höchsten Score.

Ein paar Beispiele für Surf-Manöver:

Take-off: Der Take-off beschreibt das Aufstehen auf dem Board. Es ist das wahrscheinlich wichtigste Manöver beim Surfen, da man erst nach dem Take-off volle Kontrolle über das Surfboard hat und Tricks machen kann.

Turns: Turns sind im Grunde nichts anderes als Kurven auf Wellen und das Manöver, das man bei Contests am häufigsten sieht. Es gibt Backside-Turns (nach hinten) und Frontside-Turns (nach vorne).

Airs: Airs sind so etwas wie die Königsdisziplin des Surfens und zweifellos die schwierigsten und spektakulärsten Manöver. Ein Air ist ein akrobatisches Manöver, bei dem der oder die Surfer:in während der Fahrt auf einer Welle sich selbst und das Board in die Luft katapultiert. Das Ziel dabei ist es, so hoch wie möglich über der Welle zu segeln und dabei verschiedene Tricks auszuführen, bevor man wieder auf dem Board im Wasser landet.

Die Judges müssen sich bei der Bewertung der Rides natürlich an eine Reihe von Kriterien halten. Beispiel gefällig? Schwierigkeitsgrad, Ausführung, Variation, Speed und Power.

Hier ist die Bewertungsskala der Judges für jedes Manöver:

Von 0 bis 1,9 - Mangelhaft

Von 2 bis 3,9 - Akzeptabel

Von 4 bis 5,9 - Mittelmäßig

6 bis 7,9 - Gut

8 bis 10 - Hervorragend

Kauli Vaast in heimischen Gewässern auf Tahiti. © Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

03 Die Regeln

Wie bei jeder Sportart gibt es natürlich eine Reihe von Regeln, die eingehalten werden müssen. Hier sind einige davon:

"Priority" Warum gibt es diese Regel? Dadurch vermeidet man, dass mehrere Surfer:innen gleichzeitig auf einer Welle surfen.

Die wohl wichtigste Regel bei Surf-Wettbewerben ist die Priority-Ordnung, und sie ist eigentlich ganz einfach: Wer bei einem Heat als erstes das Line-Up erreicht, hat Vorfahrt ("Priority" -- meist durch ein "P" hinter dem Namen angezeigt). Wenn die Priority nicht respektiert wird, führt das in der Regel zu einer Bestrafung durch die Judges, bei der alle Punkte der zweitbesten Welle abgezogen werden.

Surfer:innen dürfen sich im Wasser gegenseitig nicht behindern.

Surfer:innen dürfen keine riskanten Manöver durchführen, die andere in Gefahr bringen.

Alles klar soweit? Beweise dein neu gewonnenes Expertenwissen beim nächsten Surf-Wettbewerb!

