League of Legends im Taschenformat

League of Legends: Wild Rift ist ein neues Kapitel für Riot Games. Der LoL-Publisher hat es sich zum Ziel gesetzt, Esport auch mobil verfügbar zu machen. Trotz einiger Abstriche fühlt sich League im Taschenformat genauso an, wie die PC-Vorlage.

Deutlich schneller

Ist der Begriff, der die meisten Änderungen wohl am besten beschreibt. Wild Rift versucht die volle League of Legends Experience in einen möglichst kompakten Mobile-freundlichen Rahmen unter zu bringen. Das bedeutet sehr schnelle Games, die in der Regel zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Um dies zu erreichen bleib keine Zeit für Invades, da Minions sofort spawnen und die Ultimate bereits ab Level 5 verfügbar ist.

Willkommen in Wild Rift

Auf den ersten Blick wirken die große Schwester Summoner’s Rift und die mobile Version Wild Rift relativ ähnlich, doch weisen sie entscheidende Unterschieden auf. Um die angestrebte kürzere Spielzeit zu verwirklichen, wurde die Map geschrumpft. Zusätzlich fallen einige Strukturen wie etwa Inhibitoren, aber auch Nexus Türme, sowie Alkoven weg. Stattdessen spawnen nun Super Minions nachdem der letzte Turm auf der jeweiligen Lane fällt und der Nexus ist nun seinerseits mit defensivem Mechanismus ausgestattet.

Die Map von League of Legends: Wild Rift wirkt vertraut © nach-welt.com

Zunächst wirkt es ungewöhnlich, dass die Ansicht für die Rote Seite gespiegelt wurde, sodass sich die Duolane mit Drachenzugang hier gefühlt auf der Toplane befindet – daher wird sie hier auch stattdessen „Drachenlane“ genannt. Diese Spiegelung ist jedoch extrem wichtig für die Steuerung und Ansicht auf einem Mobile Device, weil ansonsten die Buttons und somit der Daumen im Weg wären. Zusätzlich sorgt diese Spiegelung der Map für grundsätzlich gleiche Verhältnisse zwischen den Teams, was auf dem Computer nicht ganz der Fall ist.

Ich packe meine Items und nehme mit...

Spieler sollen in League of Legends: Wild Rift weiterhin eine Vielzahl an Zügen und Möglichkeiten haben, schließlich muss es ein kompetitives Game bleiben. Gleichzeitig möchte Riot damit aber nicht überfordern und nimmt die Komplexität geschickt heraus, die man vom PC gewohnt ist. Jedem Spieler steht nur ein aktives Item pro Game zur Verfügung. Dieses wird durch ein Upgrade im Shop in die Schuhe integriert - zur Auswahl stehen etwa Zhonya’s, Teleport, Rightous Glory und weitere Optionen aus dem Maingame.

Champions in neuem Glanz

Die ersten Champions in Wild Rift © Riot Games

Zusätzlich werden diverse Champions leicht abgeändert, um sie Mobile-freundlich zu gestalten. Mechanisch anspruchsvolle Charaktere wie Lee Sin können so nach relativ kurzem Training ikonische Moves ausführen, etwa, Gegner in das eigene Team kicken. Dies gelingt, da Safeguard bei Wild Rift es einem erlaubt, an einen beliebigen Ort zu springen - nicht etwa nur zu Verbündeten oder Wards. Solche Adaptionen ziehen sich durch das ganze Game. So wurden auch den von League of Legends bekannten, passiven Fähigkeiten, in Wild Rift aktive Komponenten hinzufügt.

Money in the Bank

Das Generieren von Gold hat sich in Wild Rift ebenfalls verändert. So bekommt man nicht nur grundsätzlich deutlich mehr davon, auch ohne Last Hit wird dem Spieler ein wenig Gold gutgeschrieben. Auch die Itempreise sind im Vergleich zur PC-Version angepasst worden.

Durch deutlich bessere Tutorials und Itemsets sind auch all diese Komponenten anfängerfreundlicher gestaltet, als bei League of Legends. Zudem lassen sich Itemsets auch außerhalb des Games perfekt individualisieren, was einem im rasanten Spielverlauf entscheidende Zeit beim Shopkeeper erspart.