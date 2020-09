Die besten Windsurf-Spots in Dänemark

Keine Frage: Wer als deutscher Windsurfer die Zeit hat, zum Surfen nach Dänemark zu fahren, der fährt! Das weiß auf der fünffache Windsurf-Weltmeister Philip Köster , der den World Cup Event im dänischen Klitmøller bereits zwei Mal (2011 & 2015) gewinnen konnte: "Die Wellen in Dänemark sind qualitativ einfach besser, der Level auf dem Wasser ist höher und die Strände sind größer."

Hinzukommt ein für Surf-Reisende besonders wichtiger Punkt: Bei viel Wind ist in Dänemark meist gutes Wetter, während an Deutschlands Top Windsurf-Spots bei Starkwind so gut wie immer schlechtes Wetter herrscht. Damit auch du das nächste Mal in Dänemarkt Wellen zu scoren kannst, die du in Deutschland einfach nicht findest, haben wir die Top 5 Windsurf-Spots Dänemarks noch einmal für dich unter die Lupe genommen.

1. Hanstholm (Cold Hawaii Region)

Wellenhöhe: bis 6 m Windrichtung: West/Nordwest bis Nordwest Parksituation: Gut, bis 22 Uhr. Übernachten untersagt! Level: Fortgeschritten bis Experte

Je weiter nördlich man in Dänemark surft, desto mehr Swell und Wind kommt an England und Norwegen vorbei und an der dänischen Küste an. Demnach bekommt Dänemarks nördlichster Spot Hanstholm die meisten Wellen und den meisten Wind ab. Zudem werden die anrollenden Wellen hier durch eine große Mole im Norden sortiert und laufen an der Mole entlang in langen Lines rein.

Die Wellen brechen hier über Sandbänke, die sich innerhalb des Jahres aber stark verändern. Grund sind die Bauarbeiten für die Hafenerweiterung in Luv der Mole. Das heißt einmal sind die Sandbänke mit massig Sand bedeckt, ein andermal kommen die riesigen Kalkplatten zum Vorschein, die darunter liegen. An diesen Tagen lohnt es sich in jedem Fall Schuhe zu tragen.

Kleiner Nachteil an diesem Spot, über den man aufgrund der super Wellenqualität aber gern hinweg sieht: Es riecht hier oft ziemlich nach Fisch, weil in Luv eine Fischmehlfabrik und eine Kläranlage liegt.

2. Klitmøller (Region Cold Hawaii)

Wellenhöhe: bis 5 m Windrichtung: Süd/Südwest bis West/Nordwest Süd/Südwest bis West/Nordwest Parksituation: Gut, bis 22 Uhr. Übernachten untersagt! Level: Fortgeschritten bis Experte

Klitmøller ist der Nabel der dänischen Surfwelt und das Zentrum der Region „Cold Hawaii“. Hier hat das Windsurfen und Surfen in Dänemark begonnen, heute ist Klitmøller eine echte Surf-City. Aus gutem Grund: In Klitmøller kann man sowohl auf einem Muschelriff surfen (bei Südwest-Wind) als auch über Sand in der weiter südlich gelegenen Bucht (bei Nordwest-Wind).

Wer über dem Muschelriff surft, für den sind Schuhe Pflicht, denn die Muscheln, die auf den Steinen des unterwasserliegenden Steinriffs wachsen sind teils messerscharf! Dafür werden die Wellen, die über dem Riff brechen recht steil und kraftvoll. Dementsprechend stark können die Strömungen rund um das Riff werden.

Wichtig zu wissen: In Klitmøller ist auch einer von zwei Surf-Shops in der Cold Hawaii Gegend. Der zweite ist in Hvide Sande.

3. Nørre Vørupør (Region Cold Hawaii)

Wellenhöhe: bis 4 m Windrichtung: Süd/Südwest bis Südwest Parksituation: Gut, bis 22 Uhr. Übernachten untersagt! Equipment muss ein kleines Stück getragen werden. Level: Anfänger bis Experte

Nørre Vørupør ist eigentlich einer der Haupt-Wellenreit-Spot in Dänemark. Sobald der Wind stärker wird, ist Nørre Vørupør aber vor allem für Windsurfer geeignet! Nichtsdestotrotz teilt man sich diesen Spot so gut wie immer mit Wellenreitern – auf die gilt es also in jedem Fall Rücksicht zu nehmen.

Die Wellen werden hier durch eine große Mole sortiert und laufen schön aufgereiht Richtung Strand. Im Gegensatz zu Klitmøller sind die Wellen hier allerdings nicht ganz so steil. Zudem ist das Risiko abzutreiben für Kiter und Windsurfer hier deutlich geringer als in Klitmøller. Nørre Vørupør ist daher der sicherere Spot.

Ein besonderes Merkmal an Nørre Vørupør: Hier gibt es am Strand die mit Abstand leckersten Fischbrötchen in der Gegend!

4. Hvide Sande

Wellenhöhe: bis 4 m Windrichtung: Nord bis Nordwest Parksituation: gut, bis 22 Uhr. Gibt zudem einen Parkplatz auf zum Übernachten, inklusive Dusche und Klo. Level: Anfänger bis Experte

Hvide Sande etwas weiter südlich ist ein weiterer sehr guter Windsurf-Spot, an dem auch viele Wellenreiter zusammenkommen. Auch hier gibt es wie in Nørre Vørupør eine große Mole, welche die Wellen schön sortiert. Großer Unterschied zu allen bisher genannten Windsurf-Spots: Hier surft man bei Wind von rechts! Das liegt den meisten Windsurfen hierzulande nicht so sehr, weil der Wind mit Blick aufs Meer für gewöhnlich von links kommt.

Besonders in Hvide Sande: Weil der Spot auf einer schmalen Landzunge liegt, hat man im Westen das Meer und im Osten den Ringkøbing Fjord. So kommen hier auf ihre Kosten – die Könner im Meer, die Anfänger in dem riesigen Stehrevier direkt gegenüber, wo man das Windsurfen auch bestens lernen kann. Dementsprechend beliebt ist Hvide Sande bei Familien und Campern, für die es hier viele Campingplätze gibt.

5. Rømø

Wellenhöhe: bis 4 m Windrichtung: Süd bis Südwest / Nordwest bis Nord Parksituation: Gut – direkt am Strand Level: Einsteiger bis Experte

Rømø ist eine Insel, die man über einen kostenlosen Autodamm erreicht. Allerdings ist der Autodamm für größere Camper und Wohnmobile gesperrt. Schwere Fahrzeuge müssen daher auf den Autozug, oder gleich die Autofähre ausweichen, die im Süden der Insel an- und ablegt.

Der Spot selbst ist ein rieseiger Autostrand, an dem man mit seinem Wagen bis an die Wasserkante fahren kann – vorausgesetzt, man hat das Auto dazu, sprich Allrad-Antrieb. Trotzdem sollte man aufmerksam sein, um sich nicht doch im Sand festzufahren. Zudem gilt es, die Gezeiten im Blick zu haben, damit das Auto nach der Session nicht unter Wasser steht...