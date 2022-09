Philip Köster – Windsurf-Weltmeister, Optimist, Comeback-King

Nach der erfolgreichen Operation in Hamburg und unzähligen Stunden Physiotherapie auf Teneriffa, kämpft sich G44 langsam aber sicher zurück aufs Board und in die Wellen. „Auf Teneriffa habe ich non-stop zusammen mit meinem Physiotherapeuten trainiert, der mir auch mental sehr geholfen hat“, blickt Köster auf diese schwere Zeit zurück. Von der Kraft in seinen Beinen, die ihm mit dem Board bis zu 20 Meter hohe Sprünge erlauben, büßte Köster nichts ein.

Nach der erfolgreichen Operation in Hamburg und unzähligen Stunden Physiotherapie auf Teneriffa, kämpft sich G44 langsam aber sicher zurück aufs Board und in die Wellen. „Auf Teneriffa habe ich non-stop zusammen mit meinem Physiotherapeuten trainiert, der mir auch mental sehr geholfen hat“, blickt Köster auf diese schwere Zeit zurück. Von der Kraft in seinen Beinen, die ihm mit dem Board bis zu 20 Meter hohe Sprünge erlauben, büßte Köster nichts ein.

