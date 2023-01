Der Wings for Life World Run feiert 10-jähriges Jubiläum

"Wir blicken schon jetzt in freudiger Erwartung auf den 7. Mai, an dem der Wings for Life World Run sein ganz besonderes Jubiläum feiert", meint Anita Gerhardter, CEO der Wings for Life Foundation. Es ist das zehnte Mal, dass Leute auf der gesamten Welt zusammentreffen, um gemeinsam für diejenigen zu laufen, die es selbst nicht können. "Dieser Lauf ist etwas ganz Besonderes. Jeder kann teilnehmen und alle Teilnahmegebühren gehen an einen guten Zweck."

Bis heute haben sich über eine Million Läufer vom Catcher Car, der mobilen Ziellinie als Schlüssel-Feature dieses Rennens, überholen lassen. Es gibt also kaum einen besseren Grund dafür, einen Blick darauf zu werfen, welche Fortschritte die Rückenmarksforschung in den letzten Jahren gemacht hat. Anita Gerhardter beantwortet unsere Fragen gemeinsam mit Dr. Verena May, der wissenschaftlichen Koordinatorin von Wings for Life.

Teilnehmer während des Wings for Life App Runs in Johannesburg © Mpumelelo Macu for Wings for Life World Run

Wie viel Geld wurde von den Wings for Life World Runs insgesamt eingenommen?

Bis heute sind das 38.300.000 € in Spenden, die vollständig in die Forschung investiert wurden. 2022 alleine generierte der Wings for Life World Run 4.700.000 € dank der 161.892 Teilnehmer in 192 Ländern auf der gesamten Welt. Anita Gerhardter drückt es selbst am besten aus: "Je mehr Geld wir einnehmen, desto mehr Studien können wir unterstützen - und desto schneller können wir unser Gesamtziel erreichen.

Neben der Finanzierung von Projekten entwickelt die Wings For Life Foundation Programme, die dabei helfen sollen, den Forschungsprozess zu beschleunigen. Ein Beispiel dafür ist das Accelerated Translational Program, abgekürzt: ATP. Dieses hilft dabei, die Vorlaufszeit von klinischen Studien zu verkürzen, um schneller den Status zu erreichen, in dem an Menschen getestet werden kann. Das Programm verschafft den Forschenden nicht nur Geld, sondern gibt ihnen auch Zugang zu Erkenntnissen und einem internationalen Netzwerk von Experten.

Wie viele Forschungsprojekte hat Wings for Life bereits unterstützt?

Insgesamt sind das 276 verschiedene Projekte, die finanziert wurden, nachdem diese einem strengen Selektionsverfahren unterzogen wurden. Dr. Verena May gibt einen weiteren Einblick: "Momentan laufen 74 Forschungsprojekte auf der ganzen Welt, darunter auch 16 neue seit 2022. Der Fokus liegt vor allem auf der Regeneration, der Rekonstruktion und auf sekundäre Schäden."

Dr Verena May ist die wissenschaftliche Koordinatorin von Wings for Life. © Wingmen Media for Wings for Life World Run

Hat sich der Charakter von Forschungsprojekten über die Zeit hinweg verändert?

Dietrich Mateschitz und Heinz Kinigadner haben Wings for Life im Jahr 2004 ins Leben gerufen. Damals konzentrierte sich nur eine kleine Anzahl an Projekten auf die Rückenmarksforschung und auch die Finanzierung war mangelhaft. "Diese grundlegenden Forschungen sind nach wie vor sehr wichtig", erklärt Dr. Verena May. "Wir konnten bereits einigen Projekten dabei helfen, klinische Studien aus der Vor-Phase zu holen, um mit tatsächlichen Patienten arbeiten zu können. Das ist großartig und ein wirklich wichtiger Schritt."

Teilnehmer während des Wings for Life Runs in Wien. © Philip Platzer for Wings for Life World Run

Wie hat sich die Wings for Life Foundation in den letzten Jahren weiterentwickelt?

"Wir sind in viele verschiedene Richtungen gewachsen", bestätigt Anita Gerhardter. Die Arbeitskraft der Organisation ist um etwa 30 Personen gewachsen -- nicht nur im Hauptquartier in Salzburg, sondern auch in Großbritannien und in den USA. Daneben interagiert die Wings for Life Foundation regelmäßig mit einem Netzwerk von Experten aus der ganzen Welt. Momenten werden von uns Projekte in über zwölf Ländern auf vier Kontinenten finanziert. Sobald diese abgeschlossen sind, werden die Ergebnisse publiziert, um sie der zukünftigen Forschung zur Verfügung zu stellen.

Welche Zugänge sind momentan besonders aufregend?

Professor Stephen Strittmatter von der Ohio State University © Michael Millay for Wings for Life World Run

Dank der finanziellen Unterstützung von Wings for Life sind Forscher auf der ganzen Welt dazu in der Lage, in den verschiedensten Bereichen nach Lösungen zu suchen. Professor Michael Kilgard von der University of Texas arbeitet momentan beispielsweise an einer Stimulation des Vagusnervs, was Menschen mit Rückenmarksverletzungen erlauben würde, ihre Hände wieder bewegen zu können. Daneben setzte Grégoire Courtine von der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in der Schweiz auf Elektrostimulation, um es betroffenen Menschen zu ermöglichen, wieder ein paar Schritte zu gehen.

Ein weiterer aktueller Schlüsselbereich ist die Forschung, die von Professor Stephen Strittmatter durchgeführt wird. Darunter findet sich eine Studie an der Ohio State University zur sogenannten "Nogo-Falle", einem Molekül, das es dem Körper ermöglicht, abgetrennte Nervenfasern zu rekonstruieren, womit sich das neurale Netzwerk regenerieren kann.

Professor Michael Kilgard von der University of Texas © Jonathan Zizzo for Wings for Life World Run

Alle Forscher kommen zu dem wissenschaftlichen Treffen, das von Wings for Life organisiert wird. Warum?

Forscher aus der ganzen Welt kommen jeden Frühling nach Salzburg, um ihre aktuellen Projekte vorzustellen und sich auszutauschen. Dieses Meeting wurde auch während der Pandemie auf einer virtuellen Plattform abgehalten, die speziell dafür kreiert wurde. Dr. Verena May meint dazu: "Wir haben bahnbrechende Grundlagenforschungen gesehen, faszinierende Zugänge, die auf dem besten Wege sind, den klinischen Status zu erlangen, und daneben eine Menge Studien, die bereits neue Zugänge an Menschen testen. Der Umfang, der von diesen Studien abgedeckt wird, ist wirklich beeindruckend."

Teilnehmer des Wings for Life World Runs in Izmir. © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

Sind wir im Vergleich zu 2014 näher dran, eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu finden?

"Ja, absolut", antwortet Anita. "Aber keiner kann genau vorhersagen, von welchem Zeitrahmen wir sprechen. Auch, wenn es niemals eine Wunderpille geben wird, die alle Fälle heilen wird, fiel der Fortschritt in den letzten paar Jahren wirklich groß aus. Es gibt eine ganze Menge an interessanten Entwicklungen. Mittlerweile besteht die Frage nicht mehr darin, ob es eine Heilung geben wird, sondern eher darin, wann es soweit sein wird. Der Wings for Life World Run spielt dabei eine Schlüsselrolle, indem er sowohl Bewusstsein als auch wertvolle Spenden lukriert."

